Türkiye condena asalto a Mezquita Al-Aqsa por extremistas israelíes

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye denunció “en los términos más enérgicos el asalto a la Mezquita de Al-Aqsa por grupos extremistas israelíes bajo la protección de las fuerzas de seguridad israelíes.

Así como los actos provocadores que lo acompañaron, incluyendo el izamiento de la bandera israelí y el canto del himno nacional en su interior”.

La Cancillería subrayó que estas acciones buscan socavar el estatus histórico y legal de Jerusalén y, en particular, de la Mezquita de Al-Aqsa, lo que calificó como una violación del derecho internacional y una amenaza directa a la estabilidad regional.

Asimismo, el texto oficial del Gobierno turco denunció la continuidad de lo que describió como provocaciones y violaciones contra lugares sagrados islámicos y cristianos por parte de la ocupación israelí, al tiempo que instó a la comunidad internacional a incrementar la presión para frenar estas prácticas.

Colonos israelíes irrumpieron en los patios de la Mezquita de Al-Aqsa en medio de un contexto de creciente tensión en Jerusalén.

Los palestinos advierten que estas acciones forman parte de una política destinada a alterar el estatus de la ciudad y de sus lugares sagrados, mientras reiteran su derecho a Jerusalén Este como capital de su futuro Estado, conforme al derecho internacional.