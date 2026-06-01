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Türkiye condena asalto a Mezquita Al-Aqsa por extremistas israelíes

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Türkiye condenó hoy enérgicamente el asalto a la Mezquita de Al-Aqsa por parte de grupos extremistas israelíes, así como el izamiento de la bandera israelí y el canto de himnos nacionales en su interior.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye denunció “en los términos más enérgicos el asalto a la Mezquita de Al-Aqsa por grupos extremistas israelíes bajo la protección de las fuerzas de seguridad israelíes.

Así como los actos provocadores que lo acompañaron, incluyendo el izamiento de la bandera israelí y el canto del himno nacional en su interior”.

La Cancillería subrayó que estas acciones buscan socavar el estatus histórico y legal de Jerusalén y, en particular, de la Mezquita de Al-Aqsa, lo que calificó como una violación del derecho internacional y una amenaza directa a la estabilidad regional.

Asimismo, el texto oficial del Gobierno turco denunció la continuidad de lo que describió como provocaciones y violaciones contra lugares sagrados islámicos y cristianos por parte de la ocupación israelí, al tiempo que instó a la comunidad internacional a incrementar la presión para frenar estas prácticas.

Colonos israelíes irrumpieron en los patios de la Mezquita de Al-Aqsa en medio de un contexto de creciente tensión en Jerusalén.

Los palestinos advierten que estas acciones forman parte de una política destinada a alterar el estatus de la ciudad y de sus lugares sagrados, mientras reiteran su derecho a Jerusalén Este como capital de su futuro Estado, conforme al derecho internacional.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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