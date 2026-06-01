Negociar con Israel no equivale a rendición, afirma Líbano

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión en el Palacio Presidencial de Beirut con una delegación del sector privado, según un comunicado difundido por la Presidencia libanesa, en vísperas de una nueva ronda de contactos indirectos entre Beirut y Tel Aviv prevista para el martes en Washington, D.C.

El mandatario libanés subrayó que la negociación “es más segura que la guerra” y que representa, a su juicio, el camino con menores costes humanos y materiales, aunque advirtió que no ofrece resultados inmediatos y requiere tiempo y continuidad.

Aoun sostuvo que el país no dispone de alternativas viables entre la guerra y la negociación, y afirmó que en numerosos conflictos internacionales se ha recurrido a este último mecanismo como vía de resolución.

En ese sentido, consideró que algunos sectores interpretan erróneamente la negociación como una forma de rendición, insistiendo en que se trata de un instrumento para detener los conflictos con el menor daño posible.

El presidente libanés reiteró además que el proceso de negociación avanza, aunque pueda enfrentar obstáculos o retrasos, y defendió que todas las cuestiones deben resolverse a través del diálogo, sin importar el tiempo que ello requiera.

Respecto a la situación de seguridad en el sur del país, Aoun señaló que el ejército libanés ejerce actualmente un control efectivo en la zona, aunque reconoció que el proceso de desarme es complejo debido a la geografía del territorio.

Asimismo, acusó a Israel de no cumplir plenamente con los términos del alto el fuego, al no retirarse de posiciones que continúa ocupando y mantener operaciones militares bajo el argumento de la legítima defensa.

El Líbano e Israel han celebrado varias rondas de conversaciones en Washington en los últimos meses en el marco de un mecanismo mediado por Estados Unidos, en paralelo a una escalada militar en el sur libanés marcada por intercambios de ataques y bombardeos.

Israel mantiene presencia en zonas del sur del Líbano desde hace décadas, mientras que en el contexto de la actual escalada ha ampliado su penetración en áreas fronterizas, según denuncias libanesas.