Registro de votantes marca nuevo capítulo democrático en Etiopía

«La participación de hoy es un profundo testimonio de la determinación de nuestro pueblo para elegir a sus líderes únicamente a través de la urna electoral», escribió Selassie en su cuenta de la red social X.

Consideró que, con los diversos partidos políticos y candidatos independientes que participan en los comicios están presenciando la madurez de nuestras instituciones hacia un futuro estable, moderno y pluralista. ¡Les deseo lo mejor a todos!, concluyó.

Un total de 54 millones 57 mil 871 ciudadanos se inscribieron para elegir a los representantes para el nuevo parlamento federal y los consejos estatales regionales.

A las 06:00, hora local, aproximadamente 50 mil 188 colegios electorales abrieron sus puertas para dar inicio a las elecciones generales en las cuales compiten 42 partidos políticos con más de 10 mil candidatos.

La Junta Nacional Electoral de Etiopía informó que 143 colegios en todo el país no abrieron debido a problemas relacionados con la seguridad.

Después del inicio de la votación, el proceso electoral se interrumpió en partes de las regiones de Oromia (centro) y Amhara (norte) debido a un “problema de seguridad” reportado en “ciertas áreas”. Las interrupciones se reportaron en las localidades de Bilonopa, Mekosachi, Qersa y Kutaber, precisó el ente electoral.