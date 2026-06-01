lunes, junio 1, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

Registro de votantes marca nuevo capítulo democrático en Etiopía

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 46 segundos

El presidente Taye Atske-Selassie afirmó hoy que el registro de más de 54 millones de personas para las Séptimas Elecciones Generales anuncia el amanecer de un nuevo capítulo histórico en el viaje democrático de Etiopía.

«La participación de hoy es un profundo testimonio de la determinación de nuestro pueblo para elegir a sus líderes únicamente a través de la urna electoral», escribió Selassie en su cuenta de la red social X.

Consideró que, con los diversos partidos políticos y candidatos independientes que participan en los comicios están presenciando la madurez de nuestras instituciones hacia un futuro estable, moderno y pluralista. ¡Les deseo lo mejor a todos!, concluyó.

Un total de 54 millones 57 mil 871 ciudadanos se inscribieron para elegir a los representantes para el nuevo parlamento federal y los consejos estatales regionales.

A las 06:00, hora local, aproximadamente 50 mil 188 colegios electorales abrieron sus puertas para dar inicio a las elecciones generales en las cuales compiten 42 partidos políticos con más de 10 mil candidatos.

La Junta Nacional Electoral de Etiopía informó que 143 colegios en todo el país no abrieron debido a problemas relacionados con la seguridad.

Después del inicio de la votación, el proceso electoral se interrumpió en partes de las regiones de Oromia (centro) y Amhara (norte) debido a un “problema de seguridad” reportado en “ciertas áreas”. Las interrupciones se reportaron en las localidades de Bilonopa, Mekosachi, Qersa y Kutaber, precisó el ente electoral.

Visitas: 0

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *