Celebran Día del Trabajador del Partido en Cienfuegos

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En una jornada cargada de simbolismo, la provincia de Cienfuegos celebró este 16 de abril el Día del Trabajador del Partido, fecha que rememora la declaración del carácter socialista de la Revolución Cubana por el Comandante en Jefe Fidel Castro, en 1961, y que coincide con la fundación del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La sala Guanaroca, en esta ciudad, acogió el acto provincial presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido; Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora del territorio; y representantes de las organizaciones políticas y de masas.

En el encuentro se rindió homenaje a todos los compañeros que, a lo largo de los años, han desempeñado roles fundamentales dentro de la organización. Especial reconocimiento merecieron cuadros y trabajadores por su labor ininterrumpida durante 5, 10, 15, 20, 25, 30, y hasta 45 años. Esta última distinción fue otorgada a Mercedes Caro Nodarse, directora del periódico 5 de Septiembre, en reconocimiento a una vida dedicada al ejercicio reporteril y la militancia.

Como parte de la jornada conmemorativa, los presentes disfrutaron de Pepe, una obra de teatro musical infantil de la compañía Abrakadabra, dedicada a José Martí.

Previamente, se realizó un recorrido e intercambio con los fundadores de la organización política por la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Allí, los militantes conocieron de primera mano las labores que se realizan para mejorar la generación eléctrica del país, en medio de la compleja situación energética actual, reafirmando el compromiso del Partido con las soluciones desde la base productiva.

En el contexto actual, el papel del Partido como guía política e ideológica resulta vital para mantener los principios de la Revolución y la defensa de la soberanía nacional, principios que aquel 16 de abril Fidel proclamara ante el pueblo.

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