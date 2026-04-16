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Comienza en Cuba V edición del Coloquio Internacional Patria

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, inauguró la V edición del Coloquio Patria, bajo el lema “Patria con Fidel”, que comenzó hoy en La Habana.

El evento, que tendrá una duración de tres días, acoge a comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas de más de una veintena de países y emerge, en un contexto marcado por la disputa cognitiva y la guerra informativa, como un espacio para la resistencia cultural y la soberanía comunicacional.

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«La realización de Patria deviene en homenaje al aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana y la victoria de playa Girón contra mercenarios provenientes de los Estados Unidos», expresó Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.

El coloquio ofrece a los asistentes talleres, conferencias y presentaciones de libros con temas diversos como tecnopolítica, tecnología cultural e inteligencia artificial.

Asimismo cuenta con la presencia de destacados investigadores, investigadores e intelectuales como Breno Altman, Mirko Casale, Gabriela Rivadeneira y Victoria Vorontsova.

Inauguración del Coloquio Patria en La Habana/Fotos: Luis Jiménez (ACN)

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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