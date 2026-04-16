Comienza en Cuba V edición del Coloquio Internacional Patria

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, inauguró la V edición del Coloquio Patria, bajo el lema “Patria con Fidel”, que comenzó hoy en La Habana.

El evento, que tendrá una duración de tres días, acoge a comunicadores, académicos, desarrolladores y activistas de más de una veintena de países y emerge, en un contexto marcado por la disputa cognitiva y la guerra informativa, como un espacio para la resistencia cultural y la soberanía comunicacional.

«La realización de Patria deviene en homenaje al aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana y la victoria de playa Girón contra mercenarios provenientes de los Estados Unidos», expresó Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba.

El coloquio ofrece a los asistentes talleres, conferencias y presentaciones de libros con temas diversos como tecnopolítica, tecnología cultural e inteligencia artificial.

Asimismo cuenta con la presencia de destacados investigadores, investigadores e intelectuales como Breno Altman, Mirko Casale, Gabriela Rivadeneira y Victoria Vorontsova.

Inauguración del Coloquio Patria en La Habana/Fotos: Luis Jiménez (ACN)

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