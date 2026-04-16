Díaz -Canel: “Cuba no es un estado fallido, es un estado cercado”

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Desde la histórica esquina donde Fidel proclamó el carácter socialista de la Revolución, el mandatario cubano calificó el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba como “genocida” y convocó a un movimiento internacional de solidaridad.

“El principal causante de nuestros problemas es el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que la nación enfrenta una agresión multidimensional: económica, financiera y energética.

Frente a quienes cuestionan el modelo cubano, Díaz-Canel fue tajante:

“Cuba no es un estado fallido. Cuba es un estado cercado”. Y agregó, en una frase que resume la postura oficial: “Cuba es un estado enfrentado a una agresión multidimensional […] un estado amenazado que no se rinde”.

El presidente recordó que el 16 de abril de 1961, tras los bombardeos previos a la invasión de Bahía de Cochinos, Fidel Castro declaró el carácter socialista de la Revolución. Según Díaz-Canel, ese día “prácticamente se forjó nuestro Partido”, por lo que consideran esa fecha como la fundación del Partido Comunista de Cuba.

El discurso también abordó el impacto humano del cerco. “El sufrimiento del pueblo por las acciones del bloqueo es tal que califica como genocidio por los niveles extremos de privaciones”, subrayó el mandatario, quien mencionó los apagones, la paralización de industrias y la falta de combustible como ejemplos concretos.

Uno de los pasajes más emotivos se refirió a la migración de jóvenes talentos. Díaz-Canel reconoció que el bloqueo ha dejado “una herida muy dolorosa” al obligar a muchos profesionales a buscar oportunidades fuera, aunque destacó que “ese potencial humano lo formó el socialismo, no de manera excepcional, sino masivamente”.

El presidente también defendió el socialismo como “la única garantía de justicia social” y puso como ejemplos los logros de China, Vietnam y la extinta URSS. “Ni podrá borrarse de la historia la colosal contribución de la URSS a la derrota del fascismo”, sentenció.

Para cerrar, Díaz-Canel hizo un llamado a la movilización.

“Convocamos a un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleve a cada rincón del planeta la verdad de Cuba”, afirmó, y advirtió que, aunque no desean una agresión militar, están preparados para enfrentarla.

“Girón es hoy y es siempre. Cuba no se rinde. Aquí no se rinde nadie”, concluyó el mandatario, en medio de una multitud que coreaba consignas contra el bloqueo.

Cuba reafirma carácter socialista de la Revolución, 65 años después

65 años después de aquel histórico discurso de Fidel Castro en la intersección de las calles 23 y 12 en La Habana, los cubanos se reúnen par ratificar el carácter socialista de la Revolución.

Cuba reafirma carácter socialista de la Revolución, 65 años después

“Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba. Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”.

La cita deviene espacio para recordar tres acontecimientos nacidos de la misma raíz: la declaración del Carácter Socialista de la Revolución, la definición de esta propia fecha como Día del Miliciano y la fundación del Partido Comunista de Cuba.

“Este pueblo es de revolucionarios incansables”, aseguró en nombre de los jóvenes cubanos, Leanet Proenza del Hoyo, estudiante de 3er año de la Facultad de Diseño de la Universidad de la Habana.

La joven, miembro de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) subrayó que la nación resiste con la convicción de no rendirse jamás en defensa de su soberanía. “Por estos días, el Gobierno de los Estados Unidos ha aumentado su política, asfixia cada día, se ha vuelto un reto mayor, pero solo han logrado que nos reinventemos”, denunció.

Puso como ejemplo las limitaciones al acceso de combustible para la producción de energía, la transportación, la alimentación y los servicios básicos.

“En este escenario, como miembro de la FEU de la Universidad de La Habana, he vivido cómo hubo que adaptarse”, relató. Explicó que herramientas digitales propias como EVEA se han vuelto el aula virtual, y que “aprovechamos cada segundo de luz y conexión para estudiar”.

Además, mencionó el trabajo productivo mediante el proyecto “Educando con amor”, la atención a los vulnerables, las donaciones de sangre y la contribución a la transformación de la matriz energética. “La preparación a la defensa porque rendirnos nunca será una opción”, sentenció.

Proenza citó al presidente Miguel Díaz-Canel para recordar que Cuba es “un país de paz, no promovemos la guerra, propiciamos la solidaridad y cooperación”.

“A 65 años ratificamos que nuestra convicción continúa siendo construir el socialismo como alternativa a la barbarie. Por eso somos una amenaza, porque hemos probado que es posible una realidad más justa”, aseguró la estudiante.

“Hoy nos reunimos bajo la memoria de un día que definió nuestra historia”, recordó Anabel Serrano Díaz, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

La científica advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos supone un desafío enorme para los jóvenes cubanos, pues no se trata de un hecho abstracto, sino de un cerco que limita el acceso a recursos, tecnologías y oportunidades.

Según Serrano, la situación actual recuerda a la batalla de Playa Girón, donde la juventud cubana defendió la Revolución. “Girón se convirtió en un símbolo de resistencia y soberanía”, afirmó, y subrayó que aquella victoria enseña que la resistencia no es pasiva, sino activa y creadora.

Puso como ejemplo a los científicos, quienes día a día sufren las restricciones del bloqueo, pero han demostrado que “la creatividad y la inteligencia no se bloquean”.

Así lo evidencian las vacunas cubanas contra la COVID-19, la meningitis o el cáncer, entre otros desarrollos. “Cada investigación que se realiza es un Girón moderno, una victoria contra la adversidad”, sentenció.

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