Dos cienfuegueros por boletos centroamericanos en el kárate

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 1 segundos

Los cienfuegueros Víctor Sánchez Fundora y Freddy Ares Moreno integran el equipo cubano de kárate do que desde hoy toma parte en el torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Luego de varias sesiones de entrenamiento en el Pabellón de Combate 2, situado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de República Dominicana, sede del evento, los cubanos comienzan su accionar en justa donde se han reunido 165 atletas provenientes de más de 20 países, en busca de las 144 plazas en disputa.

En el caso de los nuestros, ambos se desempeñan en la modalidad de kata, con destaque para Víctor, inscrito tanto en individual como por equipos.

El plantel femenino de kumite está liderado por la multimedallista Baurelys Torres en -55 kg (plata en Santiago 2023, bronce en Lima 2019 y campeona centrocaribeña en San Salvador 2023), quien guiará a sus compañeras Lianerki Chacón (-50 kg), Bárbara Felicia Lynn (-61 kg), Anisladys de la Caridad Torres (-68 kg) y Juana María Parra (+68 kg).

Entre los hombres, si dudas el referente es Ernesto Cobas (-75 kg), medallista de plata en el Campeonato Panamericano de Kárate Do de Monterrey 2025. Completan la nómina Brayan Díaz (-60 kg), Lousvel Velázquez (-67 kg), Alain Daniel Díaz (-84 kg) y Edgar Ernesto Márquez (+84 kg).

Mientras, el kata estará representado por Jennifer Marina Luna, quien también asumirá la presentación individual, junto a Saskia Cruz y Shaila García. En el masculino, junto a Víctor y Freddy, competirá Yordeivis Núñez.

Cuba presenta una delegación completa en ambas modalidades, con representantes en todas las divisiones de peso, lo que refuerza sus aspiraciones de protagonismo en Santo Domingo 2026.

Visitas: 2