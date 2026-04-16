EE.UU. anuncia la operación Furia Económica contra Irán

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Washington intensifica la presión sobre Teherán con una nueva ofensiva económica. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, advirtió que su país mantendrá el bloqueo actual “el tiempo que sea necesario”, mientras deja abierta la opción de una salida diplomática.

En este sentido, indicó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha lanzado la denominada operación Furia Económica, destinada a endurecer al máximo la presión financiera sobre la República Islámica.

Finalmente, Hegseth señaló que Irán puede optar por un “futuro próspero”, pero si rechaza esa vía, enfrentará no solo el cerco naval, sino también posibles ataques contra su infraestructura energética y eléctrica.

(Tomado de RT)

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