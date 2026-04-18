Todas las tarjetas de jubilados no tienen el mismo número

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Cómo identificar la tarjeta Red para el cobro de jubilación y pensión, el número de producto, cuál es el periodo de prioridad para este segmento de clientes en las sucursales de Bandec y cuánto efectivo puede extraer cada mes, esta y otras informaciones le compartimos.

Más del 98 % de los jubilados y pensionados que cobrar en el Banco de Crédito y Comercio de Cienfuegos utilizan una tarjeta red, pero no tienen todos el mismo producto de tarjeta red.

Antes de darle mayor detalle, debe conocer que las tarjetas Red cuentan con un número impreso de dieciséis dígitos que identifica cada cuenta bancaria y propietario de esta; todas inician con 92 y los dos dígitos que le siguen, la tercera y cuarta posición, identifica el producto, según el segmento de clientes y operatividad, en el caso de los jubilados y pensionados es el producto 9206.

¿Está bien tener una tarjeta con una numeración diferente? Si, con el objetivo de minimizar trámites y evitar pérdida de tiempo, así como extender el tiempo de uso de los medios electrónicos, se establece que una vez se jubila un trabajador y este cobra mediante tarjeta Red, al efectuar el trámite en la oficina del INASS, la mensualidad de la jubilación se deposita en la tarjeta antes utilizada para cobrar el salario.

Por ello al acudir al banco y en la fila priorizada para jubilados puede identificar tarjetas del producto 04, 24, 27, 34 y 44. ¿Puede utilizarse una tarjeta personal de ahorro para cobrar la jubilación? No, solo las entregadas para el cobro de la nómina salarial y solicitada por la empresa u organismo donde laboraba.

Aunque las tarjetas de salario se identifican con los mismos productos que las de personas naturales y en su operatividad funciona como una cuenta de ahorro nominal, en el sistema electrónico bancario se identifican como cuentas para el pago de nómina.

¿Cuándo la tarjeta se identifica con el producto 06? Al acudir el cliente al banco y solicitar este medio de pago para cobrar la jubilación, así como la nueva tarjeta solicitada ante la pérdida o deterioro de la utilizada para salario y actualmente activa para los depósitos de INASS.

PERIODO DE PRIORIDAD EN SUCURSALES DE BANDEC

Cada año, las instituciones financieras en Cuba de conjunto con el MTSS, informan calendario de pago, según los grupos de beneficiarios e importe a cobrar, en Bandec son cinco; durante este periodo, un día para cada grupo, se prioriza la atención a los servicios presenciales en las sucursales y mediante el cajero automático.

Además, se garantiza el pago total de la mensualidad pagada, comprobable en las últimas diez operaciones de la tarjeta y el estado de cuenta; así como el asesoramiento de los beneficios que lo requieran.

SOLO PARA COBRAR ES LA TARJETA DE JUBILACIÓN

Los titulares de tarjeta tiene la facilidad de extraer efectivo en cualquier sucursal de Bandec en el país, así como oficina financiera, incluyendo CADECA, que preste servicio de terminales de puntos de ventas, conocidos POS; así como el servicio de caja extra, habilitado también en comercios y entidades que operan como corresponsales no bancarios.

Contar con tarjeta le permite acceder a una tarjeta multibanca y hacer uso de los canales de pagos electrónicos, Transfermóvil, Enzona, Banca Telefónica y el Kiosco Bandec, para efectuar operaciones tales como consultas, transferencias, pagos, recarga de celular, envió de giros y otras múltiples operaciones.

Además, la tarjeta Red utilizada para la jubilación funciona como cuenta de ahorro, el titular puede extraer la mensualidad parcial o total, y en caso de no requerir extraer el dinero este importe se incrementa mensualmente.

Aunque el soporte refiere impreso una fecha de vencimiento, en la actualidad esta condición no está validada, es decir que llegada la fecha referida en la tarjeta, puede continuar operando sin dificultades.

Un pequeño grupo de pensionados en Bandec cobran por la nómina electrónica, aunque tienen la facilidad de acudir a cualquier sucursal de este banco comercial a lo largo de Cuba, tienen menos facilidades que los que cobran mediante tarjeta.

En el calendario mensual de pago que se informa a través de las redes sociales de Bandec Cienfuegos y medios de prensa en el territorio, se refiere una fecha específica –Último día de pago-, esta información identifica la fecha límite para cobrar en el mes las personas asociadas a la nómina electrónica.

Cómo beneficiario o familiar debe saber que las dudas con el importe pagado, dígase depositado en la tarjeta o a través de la nómina electrónica, debe ser revisado con el MTSS; esta entidad es quien paga la jubilación y pensión, el banco es mediador para hacer efectivo la mensualidad.

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