Memorias de María del Carmen una cienfueguera que estuvo en Girón, a 65 años de la Victoria

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Para María del Carmen Ferrer Castañedo, integrante del batallón femenino de Cienfuegos que participó en Playa Girón durante el combate contra los mercenarios hace 65 años, es un gran orgullo el papel vital que desempeñaron las milicianas al apoyar a los combatientes durante la invasión mercenaria.

Este batallón agrupó a mujeres cienfuegueras que desempeñaron múltiples e importantes misiones durante los días de la invasión a Girón, en la vecina provincia de Matanzas, donde ocurrió la primera gran derrota del Imperialismo yanqui en América Latina, el 19 de abril de 1961.

Yo estuve en Girón bajo los tiros, afirma, cuando Fidel le disparó al barco Houston. Nosotras estábamos en una casa de campaña con los compañeros de la Policía. Sentimos el bombazo del ataque que le hizo Fidel al barco.

“Me siento orgullosa, con la edad que tengo, por haber participado desde antes de la Revolución, y después que triunfa. Por suerte he estado en todas misiones”.

María del Carmen tenía entonces solo 18 años de edad y ya pronto cumplirá 84. Con los recuerdos aún frescos, rememora sus tareas con los jóvenes rebeldes y la organización de la Federación de Mujeres Cubanas, unida a donaciones de sangre destinadas a los heridos que llegaban del combate.

“Fuimos hasta Girón, apunta, y allí vimos como cogían presos a los mercenarios que se rendían. Vimos heridos, las condiciones de los jovencitos de las cuatro bocas. Estuvimos con los evacuados allí, en Playa Girón, cuando habían retirado a los combatientes del Batallón 339.

“Vimos muertos, heridos. Lo nuestro fue la atención a los evacuados y a los milicianos llevándoles alimentos. Hablábamos con ellos y nos dieron papeles para que se los lleváramos a las familias”.

Esta combatiente, madre de cinco hijos, con diez nietos y cinco bisnietos desempeñó su vida laboral en el Puerto de Cienfuegos. Fue la primera mujer que entró al muelle y cuenta que acumuló cincuenta años allí, llevando el control de las cargas y descargas de los barcos”.

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