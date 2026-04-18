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María del Carmen tenía entonces solo 18 años de edad, pronto cumplirá 84./Foto: De la autora
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Memorias de María del Carmen una cienfueguera que estuvo en Girón, a 65 años de la Victoria

Mireya Ojeda Cabrera 0 comentarios , , , , , , ,
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Para María del Carmen Ferrer Castañedo, integrante del batallón femenino de Cienfuegos que participó en Playa Girón durante el combate contra los mercenarios hace 65 años, es un gran orgullo el papel vital que desempeñaron las milicianas al apoyar a los combatientes durante la invasión mercenaria.

Este batallón agrupó a mujeres cienfuegueras que desempeñaron múltiples e importantes misiones durante los días de la invasión a Girón, en la vecina provincia de Matanzas, donde ocurrió la primera gran derrota del Imperialismo yanqui en América Latina, el 19 de abril de 1961.

Yo estuve en Girón bajo los tiros, afirma, cuando Fidel le disparó al barco Houston. Nosotras estábamos en una casa de campaña con  los compañeros de  la Policía. Sentimos el bombazo del ataque que le hizo Fidel al barco.

“Me siento orgullosa, con la edad que tengo, por haber participado desde antes de la Revolución, y después que triunfa. Por suerte he estado en todas  misiones”.

María el Carmen integró el Batallón Femenino de las Milicias Nacionales Revolucionarias de Cienfuegos./Foto: Centro de Documentación/5 de Septiembre

María del Carmen tenía entonces solo 18 años de edad y ya pronto cumplirá 84. Con los recuerdos aún frescos, rememora sus tareas con los jóvenes rebeldes y la organización de la  Federación de Mujeres Cubanas, unida a donaciones de sangre destinadas a los heridos que llegaban del combate.

“Fuimos hasta Girón, apunta, y allí vimos como cogían presos a los mercenarios que se rendían. Vimos heridos, las condiciones de los jovencitos de las cuatro bocas. Estuvimos con los evacuados allí, en Playa Girón, cuando habían retirado a los combatientes del  Batallón 339.

“Vimos muertos, heridos. Lo nuestro fue la atención a los evacuados y a los milicianos llevándoles alimentos. Hablábamos con ellos y nos dieron papeles para que se los lleváramos a las familias”.

Esta combatiente, madre de cinco hijos, con diez nietos y cinco bisnietos desempeñó su vida laboral en  el Puerto de Cienfuegos. Fue la primera mujer que entró al muelle y cuenta que acumuló cincuenta años allí, llevando el control de las cargas y descargas de los barcos”.

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Mireya Ojeda Cabrera

Periodista de Radio Rebelde. Fue miembro fundador del staff del diario 5 de Septiembre en 1980.

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