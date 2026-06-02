Líbano confirma respaldo de Hezbolá a propuesta de alto el fuego

Según informó la embajada libanesa en Washington, la iniciativa contempla un cese mutuo de las acciones militares, incluido el fin de los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut a cambio de que Hezbolá suspenda sus operaciones contra territorio israelí.

La representación diplomática precisó que el tema fue abordado durante una conversación telefónica entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de los esfuerzos para preservar la estabilidad del país.

De acuerdo con el comunicado, el presidente estadounidense, Donald Trump, informó posteriormente a la embajadora libanesa en Washington, Nada Moawad, que había obtenido la aprobación del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para avanzar con el acuerdo propuesto.

La diplomática trasladó la información a Aoun, quien comunicó los resultados de las conversaciones a Hezbolá, agregó la nota oficial.

Las autoridades libanesas señalaron que las reuniones previstas continuarán con el objetivo de consolidar los avances alcanzados y definir los mecanismos de implementación del eventual acuerdo.

Por su parte, Trump aseguró que sostuvo una conversación telefónica “muy productiva” con Netanyahu y afirmó que Israel canceló una operación militar prevista contra Beirut.

El mandatario estadounidense también declaró haber mantenido contactos con representantes de Hezbolá y afirmó que ambas partes acordaron un alto el fuego total, aunque el movimiento libanés no emitió hasta el momento una confirmación oficial sobre esas afirmaciones.

Los anuncios se producen en un contexto de creciente tensión militar en Líbano y en vísperas de nuevas negociaciones entre Beirut y Tel Aviv bajo mediación de Estados Unidos.