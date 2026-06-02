El general de Ejército Raúl Castro Ruz en la política exterior y la diplomacia de la Revolución

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Por: Oscar Oramas Oliva*

Estas son unas pinceladas sobre el quehacer internacional del compañero general de Ejército, Raúl Castro Ruz, porque su huella en este campo es vasta e importante, siempre activo y en la primera línea de todos los combates de la Revolución cubana y que no se pueden reflejar totalmente en unas pocas cuartillas.

En este 2026 se cumplieron 63 años que el Gobierno de John F. Kennedy institucionalizara la guerra no declarada contra Cuba, fue el Gobierno del presidente Dwight Eisenhower el que la inició, cuando triunfó la Revolución cubana, encabezada por el Comandante Fidel Castro Ruz y se produjo la fuga del dictador Fulgencio Batista, el testaferro de ellos en la región. Con la firma de la orden Ejecutiva 3447 del 3 de febrero de 1962, lo que Kennedy hizo fue legalizar el cruel y genocida bloqueo económico, comercial y financiero con carácter extraterritorial a la República de Cuba, que engañosamente el imperio llama “embargo”. Además, a través de la siniestra CIA, organizaron todo tipo de actos terroristas contra Cuba y atentados contra los dirigentes de la Revolución.

Ese malsano y temprano acoso contra la Revolución dio lugar a un defensivo despliegue en el campo internacional y de ahí la intensa actividad que tuvo que desarrollarse, para hacer frente a la acción enemiga: 1) Viajes de Fidel, Che, Raúl, 2) Trabajar por ampliar las relaciones comerciales, 3) Comprar armas para la defensa de la Revolución.

En 1959 Fidel Castro realiza una gira por Estados Unidos que la agencia Reuters calificó entonces “como de buena voluntad”. El entonces comandante Raúl Castro se traslada a Texas, para sostener conversaciones con el líder de la Revolución.

Entre el 24 y el 30 de julio de 1960, una delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias encabezada por Raúl Castro, llega suelo egipcio, reuniéndose con Abdel Nasser, quien transmitió su simpatía y apoyo hacia la Revolución y su líder Fidel Castro.

En abril de 1976, el segundo secretario del PCC, viaja a Angola para discutir con el presidente Neto y las autoridades angolanas el regreso gradual de las tropas cubanas a suelo patrio. Esas negociaciones del presidente Neto y Raúl Castro se produjeron de manera muy fraternal. La retirada se produciría en el transcurso de tres años, y en ese periodo los instructores soviéticos y cubanos debían preparar al nuevo ejército angolano. Para marzo de 1977, ya habían regresado a Cuba 12 000 oficiales y soldados, pero el enemigo comenzó una ofensiva y el conflicto se prolongó hasta 1988, como plantea Leonov en su libro.

En ese viaje el general de Ejército Raúl Castro Ruz planteó: “De Angola nos llevaremos la entrañable amistad que nos une a esta heroica nación y el agradecimiento de su pueblo y los restos mortales de nuestros queridos hermanos caídos en el cumplimiento del deber”. Con ella quedó establecido el principio de que cuando la colaboración militar y civil terminara, serían trasladados a la patria los cuerpos sin vida de aquellos que regaron con su sangre el suelo de Angola agredida, poniendo en lo más alto el ideario internacionalista de la Revolución¹.

De Angola, el general de Ejército viaja a República de Guinea, donde intercambió ampliamente con el presidente Sekou Touré, sobre Angola y la situación general del continente africano.

Los diferentes viajes a la Unión Soviética del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba: Raúl Castro Ruz, efectuados en 1960 y 1962, respectivamente, promovieron una amistad muy profunda con dicho país. El 23 de diciembre de 1982, el general de Ejército se entrevistó con los compañeros Yu. V. Andropov, D.F. Ustinov y K.V. Rusakov en Moscú, y se les informa que: “El enemigo presiona a la opinión pública internacional con una interpretación de los acuerdos de 1962, que le permitiría realizar variantes de agresión contra nuestro país, sin que, según ellos, se violen los mismos. Para rechazar la agresión, como lo estamos haciendo depende de la unidad, de la solidez y profundidad de la cohesión ideológica de nuestra revolución. Es indispensable que la URSS le dé a saber a Estados Unidos, de forma clara y categórica que una agresión militar a Cuba no será tolerada. No estamos pidiendo una guerra mundial por defender a Cuba, que no estamos de acuerdo con eso”.²

Es en esa ocasión en la que el secretario general del PCUS le comunica que la URSS no acudirá en ayuda de Cuba en caso de una agresión militar de Estados Unidos. Ese hecho acelera la puesta en práctica de la concepción de guerra de todo el pueblo, en la cual tiene una participación decisiva como ministro de las FAR, según señala el Teniente general Nikolai S. Leonov, en su libro, Raúl Castro: un hombre en Revolución. Leonov también plantea que los cubanos desarrollaron el estudio profundo y detallado de las experiencias en materia de resistencia a los invasores estadounidenses, en primer lugar, de los vietnamitas, que les asestaron una humillante derrota. Nació y se fortaleció el concepto de “avispero” como prototipo de guerra…³

En todos esos años, en tanto que segundo secretario del Partido, Raúl Castro estuvo muy al tanto de todas las políticas de nuestra Revolución y hasta el enemigo reconoce su capacidad organizativa. Muy bien informado, metódico, conciso, preciso y analítico. Participa en todo lo que le compete y siguiendo las indicaciones del Comandante en Jefe.

El 7 de noviembre de 1993, el Comandante en Jefe alerta al país sobre los peligros que se avecinaban y cito: “La pérdida del campo socialista y de la URSS, la desaparición de este último Estado, significó un golpe terrible, un golpe anonadante, un golpe que me pregunto si hay algún otro país o alguna otra revolución que habría podido soportar como evidentemente lo estamos soportando nosotros, y si habría soluciones para una tragedia tan tremenda. Tenemos que reconstruir todo lo que perdimos con esa catástrofe universal; es decir, habría que reconstruir lo que significó el campo socialista y la URSS para nosotros”.⁴ Con ello Cuba se enfrentaba a una situación muy compleja, lo que nos obligaba a buscar aliados y adentrarnos en las vicisitudes del mundo unipolar.

En noviembre de 1997 Raúl visitó la República Popular de China durante dos semanas y comprobó in situ las reformas económicas pro mercado emprendidas por Deng Xiaoping y continuadas por sus sucesores. En diciembre hizo una escala inesperada en Roma relacionada con la visita a la isla del papa Juan Pablo II, programada para enero de 1998; cuando ésta se produjo, fue el encargado de recibir al jefe del Estado Vaticano en Santiago.

En abril de 2005, dio un nuevo lustre a su quehacer diplomático con una gira asiática que le llevó a China, Vietnam, Laos y Malasia. El viaje constituyó otro jalón en el desarrollo de la cooperación económica y comercial con Beijing —muy especialmente. Además de las visitas históricas realizadas por el líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz en 1995 y 2003, las efectuadas por el general de Ejército Raúl Castro en 1997, 2005 y 2012 respectivamente allanaron y cimentaron el camino y la voluntad de los liderazgos respectivos de ambos países de profundizar sus vínculos de amistad y colaboración en las más diversas esferas. En Hanoi, cuyo modelo de apertura económica fueron conocidos, brindaron experiencias a tomar en consideración en nuestro contexto. Raúl visitó Vietnam en los años 2005 y 2012, en las que se ratificó el excelente nivel de los vínculos bilaterales y la disposición para continuar reforzándolos en todos los campos.

En el discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz, jefe de la delegación cubana, en la XIV Conferencia Cumbre de Países No Alineados. La Habana, 15 de septiembre del 2006 ⁵, dándole continuidad a la política cubana, en ese importante escenario, señalando y cito:

“La actual coyuntura internacional caracterizada por las irracionales pretensiones de dominio mundial por parte de la única superpotencia global, con la complicidad de sus aliados, demuestra la necesidad de estar cada vez más cohesionados en la defensa de los principios y propósitos que determinaron la fundación de los No Alineados, que son los mismos que consagran el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En años recientes, varios de nuestros países han sido víctimas de inadmisibles actos de agresión, motivados en lo esencial por el insaciable apetito de recursos estratégicos, afectándose con ello la paz y la seguridad internacionales. Con la proclamación e inmediata aplicación de doctrinas basadas en la guerra preventiva y la imposición a otros Estados, esgrimiendo como pretexto, entre otros, el combate al terrorismo, la promoción de la democracia o la existencia de estados villanos, el riesgo de agresión y de sucesivas guerras de conquista imperial es más serio y generalizado que nunca antes. En las circunstancias actuales, la No Alineación implica necesariamente la defensa del Derecho Internacional sobre la base de los principios de Bandung; el ejercicio y el respeto irrestrictos de la soberanía y la igualdad soberana de los Estados; la defensa de la paz y la oposición activa a la guerra y a la amenaza; la democratización indispensable de las instituciones internacionales, en particular de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad; la defensa de nuestros valores y de la pluralidad necesaria en este mundo diverso, en que a cada pueblo debe respetársele el derecho a elegir el sistema político, económico y social que considere más adecuado a los intereses nacionales, y a preservar y desarrollar su propia cultura”.

El general de Ejército Raúl Castro fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018, aunque desempeñaba el cargo de manera interina desde el 31 de julio de 2006.

Raúl Castro encabezó la apertura de la reunión del Grupo de los 15 (G-15) en el marco de la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), que se desarrolla en la Habana, el 14 de septiembre de 2006 y señala que, “el grupo (G-15) está en capacidad de fortalecer y actualizar su papel frente a los crecientes retos que representan el proceso de globalización y desarrollo”. “actuar como catalizador del incremento de la cooperación Sur-Sur, y potenciarla hacia una mayor cuestión y solidez de las naciones en desarrollo”, así, de esta manera, “alcanzar un diálogo Norte-Sur más fluido y más positivo”. El gobierno cubano pone a disposición de ustedes, todo el apoyo como modesta contribución al éxito que estamos seguros tendrán sus trabajos”.⁶

De manera discreta, consistente y lucida, el general de Ejército abordó un proceso de negociaciones con Estados Unidos, para crear un clima apropiado que nos permitiera concentrarnos en el desarrollo económico. En sus palabras del 2 de diciembre de 2006, Raúl Castro, anunció que el gobierno cubano estaba dispuesto a iniciar conversaciones con los Estados Unidos, con el fin de terminar las limitaciones diplomáticas entre ambas naciones. La única condición del gobierno cubano es que, precisamente, los Estados Unidos no pongan ninguna condición para iniciar tal diálogo. Estados Unidos había roto relaciones diplomáticas con Cuba en 1961 e impuesto un bloqueo económico, a la isla un año después, todavía está vigente⁷. Es el bloqueo más largo de la historia impuesto a un país. Esa criminal política solo busca asfixiarnos para obligarnos a la rendición.

El periodista Sam Penn⁸ entrevistó al presidente Raúl Castro en 2008 y publicó una versión de la conversación en el medio The Nation, la cual fue anunciada como la primera entrevista de Castro con un periodista extranjero. En esa ocasión, Raúl Castro le dijo a Penn que él estaría dispuesto a reunirse con Barack Obama si él ganaba la presidencia de Estados Unidos⁹.

El 12 de diciembre de 2008, el General de Ejército Raúl Castro llegó a Caracas, Venezuela, en su primer viaje al exterior como presidente de Cuba. El momento principal de su gira fue su participación en la Cumbre de América Latina y el Caribe, realizada en la ciudad de Salvador de Bahía. El marco de esa cumbre sirvió para el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Posteriormente, realizó otra importante gira internacional que abarcó Rusia, Argelia y Angola con la intención de aumentar las relaciones económicas y políticas con esas naciones.

Inicia el 7 de febrero de 2009 una visita oficial a la República Argelina Democrática Popular, cumpliendo una invitación de su presidente Abdelaziz Bouteflika. Argelia y Cuba sostienen excelentes relaciones de amistad y cooperación, basadas en el respeto y la solidaridad mutuas. Esta práctica de sostener encuentros amplios de Cuba y Argelia viene desde los intercambios de Fidel y el Che.

En mayo de 2009, el Gobierno de Cuba acepta reabrir las conversaciones con Washington sobre la emigración y el correo postal directo, después de que Barack Obama levantará restricciones sobre el envío de remesas de cubano-americanos a la isla.

En julio del 2009, Raúl Castro hizo una corta estancia en el Cairo, esta vez para rendir tributo al histórico líder egipcio, afirmando que fue un gran amigo de Fidel y del pueblo cubano. El general de Ejército, regresaría a Egipto 49 años más tarde, para hacer el traspaso a Egipto de la presidencia pro tempore del MNOAL, durante la XV Cumbre del movimiento.

En la XV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el 15 de julio de 2009, en el Cairo, expresó en una conceptual intervención:

“No olvidamos el noble gesto del presidente Gamal Abdel Nasser, uno de los padres de la no alineación, de visitar al compañero Fidel Castro Ruz, entonces primer ministro del Gobierno Revolucionario, cuando ambos coincidieron en Nueva York en 1960 para participar en el XV período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el líder cubano recibía un trato discriminatorio e insultante por parte de las autoridades norteamericanas… La Declaración Especial sobre la Crisis Económica y Financiera Mundial, adoptada en dicha Reunión, es un testimonio de la trascendencia de los debates y de nuestra decisión de participar concertadamente en la solución de los problemas internacionales. El Movimiento ha confirmado su convicción de que todos los países del mundo, deben tomar parte en la búsqueda de soluciones efectivas y justas a la actual crisis. Se debe lograr un patrón de referencia monetaria que no dependa de la estabilidad económica, la legislación o las decisiones políticas de un solo Estado, por muy poderoso e influyente que sea… Hoy somos 118 Estados miembros, por tanto, constituimos mayoría en la comunidad internacional. Pero no sólo hemos crecido en número, además la historia ha demostrado la justeza de nuestras aspiraciones y metas. Nuestras reivindicaciones no pueden ser ignoradas, ni las decisiones sobre los principales problemas que afectan a la humanidad podrían adoptarse sin la participación activa del Movimiento… La actuación del Movimiento, aun en las más complejas circunstancias, ha estado guiada por los principios fundacionales de Bandung y en una etapa más reciente, por la Declaración sobre los propósitos, principios y el papel del MNOAL en la coyuntura internacional actual, adoptada en la XIV Conferencia Cumbre de La Habana. Ambos documentos brindan una base programática para enfrentar de conjunto los enormes desafíos planteados para luchar por un mundo mejor, donde el derecho de nuestros pueblos a la paz, la libre determinación y el desarrollo sea respetado”.¹⁰

En el mes de julio de 2010, el Gobierno cubano pone en marcha la liberación de presos políticos tras la mediación de la iglesia católica. Unos 130 son excarcelados y la mayoría marcha al exilio en España. En noviembre de 2010, el cardenal Jaime Ortega, en presencia del presidente cubano, inauguró las nuevas instalaciones del seminario de San Carlos, donde se forman los futuros sacerdotes, cuyo número va en aumento. El papa Benedicto XVI fue recibido en la isla en marzo de 2012, atendido personalmente por el presidente Raúl Castro, con lo que se avanza en el camino de la distensión entre Iglesia y el Estado.

El presidente cubano Raúl Castro llegó a Caracas para participar en Cumbre de América Latina y el Caribe que se celebró en Caracas, Venezuela. Y declaro en el aeropuerto sobre la reunión: “que si funciona y si tiene éxito se puede considerar el acontecimiento de los últimos 200 años en América Latina”. Este encuentro histórico en Caracas dejará oficialmente fundada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), lo que constituye el hecho institucional de mayor trascendencia en nuestro hemisferio durante el último siglo.¹¹

En marzo de 2014, Cuba acepta una propuesta de diálogo de la Unión Europea (UE) que abre el camino a la normalización de las relaciones con el bloque, suspendidas en 2003 tras una supuesta ola represiva contra los agentes de los servicios enemigos en nuestro país. Era necesario acabar con la llamada posición común contra nuestro país, adoptada por los europeos, por sugerencias de España, en la práctica una medida que reforzaba el bloqueo yanqui contra Cuba, lo que se logró después de arduas negociaciones.

También en junio del 2014, se logró negociar con el gobierno ruso, la deuda bilateral, otro escollo de gran envergadura en nuestras relaciones económicas internacionales y el presidente, Vladímir Putin anula el 90% de la deuda de 31 700 millones dólares contraída por Cuba con la antigua URSS.

Durante su primera visita a Nueva York, para participar en la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la aprobación de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015 y en el Debate General del 70 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU. Raúl cumplió una intensa agenda de trabajo que incluyó también su intervención en la Reunión de Líderes Mundiales sobre Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer, encuentros con varios mandatarios, congresistas, personalidades y cubanos residentes allí. Igualmente, en estas jornadas en Nueva York participó en las ceremonias de establecimiento de relaciones diplomáticas con Islas Marshall y Palau. También estuvo presente durante la intervención del papa Francisco ante el plenario de la Asamblea General.

El 17 de diciembre de 2014, el presidente de los Estados Unidos Barack Obama y el presidente de Cuba Raúl Castro anunciaron el inicio de un proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. En esa ocasión el General de Ejército dijo:

Compatriotas:

“Desde mi elección como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, he reiterado en múltiples ocasiones, nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana, para tratar los más diversos temas de forma recíproca, sin menoscabo a la independencia nacional y la autodeterminación de nuestro pueblo.

“Esta es una posición que fue expresada al Gobierno de Estados Unidos, de forma pública y privada, por el compañero Fidel en diferentes momentos de nuestra larga lucha, con el planteamiento de discutir y resolver las diferencias mediante negociaciones, sin renunciar a uno solo de nuestros principios.

“El heroico pueblo cubano ha demostrado, frente a grandes peligros, agresiones, adversidades y sacrificios, que es y será fiel a nuestros ideales de independencia y justicia social. Estrechamente unidos en estos 56 años de Revolución, hemos guardado profunda lealtad a los que cayeron defendiendo esos principios desde el inicio de nuestras guerras de independencia en 1868.

“Ahora, llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible.

“Resultado de un diálogo al más alto nivel, que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama, se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés para ambas naciones.

“Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo: ¡Volverán!, arribaron hoy a nuestra Patria, Gerardo, Ramón y Antonio.

“La enorme alegría de sus familiares y de todo nuestro pueblo, que se movilizó infatigablemente con ese objetivo, se extiende entre los cientos de comités y grupos de solidaridad; los gobiernos, parlamentos, organizaciones, instituciones y personalidades que durante estos 16 años reclamaron e hicieron denodados esfuerzos por su liberación. A todos ellos expresamos la más profunda gratitud y compromiso.

“Esta decisión del presidente Obama, merece el respeto y reconocimiento de nuestro pueblo.

“Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano, y especialmente, del papa Francisco, al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Igualmente, al Gobierno de Canadá por las facilidades creadas para la realización del diálogo de alto nivel entre los dos países.

“A su vez, decidimos excarcelar y enviar a Estados Unidos a un espía de origen cubano que estuvo al servicio de esa nación.

“Por otra parte, basados en razones humanitarias, hoy también fue devuelto a su país el ciudadano norteamericano Alan Gross.

“De manera unilateral, como es nuestra práctica y en estricto apego a nuestro ordenamiento legal, han recibido beneficios penales los reclusos correspondientes, incluida la excarcelación de personas sobre las que el Gobierno de los Estados Unidos había mostrado interés.

“Igualmente, hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

“Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar.

“Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en Ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas.

“Proponemos al Gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países, basados en los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“Cuba reitera su disposición a sostener cooperación en los organismos multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas.

“Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos esos temas.

“Exhorto al Gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante”.¹²

El 29 mayo de 2015, Washington retira a Cuba de su infame lista de países que “patrocinan el terrorismo”. Esta designación, impuesta por primera vez en 1982, impidió a Cuba acceder a financiación internacional y fue un punto de fricción en las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para la normalización de las relaciones. Obama había solicitado la eliminación de Cuba de la lista en abril, después de que el Departamento de Estado determinara que Cuba no había patrocinado el terrorismo en los últimos años y se comprometiera a no hacerlo en el futuro. El anuncio de Obama se produjo días después de reunirse con Raúl Castro en el marco de la Cumbre de las Américas, en el primer diálogo presencial entre jefes de Estado estadounidenses y cubanos en más de medio siglo.

El 20 julio de 2015, Cuba y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y reabren sus embajadas. Y el 26 de septiembre de 2015: Raúl Castro exige el levantamiento del embargo, en su primer discurso en Naciones Unidas, muestra inequívoca de la determinación de jamás renunciar a la conquista de nuestra soberanía nacional sobre todo el territorio cubano.

“Que Cuba se abra al mundo con todas sus magníficas posibilidades, y que el mundo se abra a Cuba”. Había expresado en La Habana en enero de 1998 el papa Juan Pablo II,¹³ y después del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el 1 de febrero de 2016, el presidente Raúl Castro es recibido en Francia en visita de Estado —la primera de un dirigente cubano en 21 años—, consagrando la normalización de relaciones con Europa.

El presidente Barack Obama y su esposa Michelle, más una amplia delegación bipartidista del Congreso de los Estados Unidos, visita a Cuba del 20 al 22 de marzo de 2016. Es la primera vez, en casi 90 años, que un mandatario estadounidense llega a La Habana. Sobre esta visita Noam Chomsky reflexiono: “El viaje ha sido presentado como una valiente iniciativa política de Obama para terminar con el aislamiento de Cuba. En realidad, era EE.UU. quien corría el riesgo de quedar aislado en el contexto de América por su terquedad hacia Cuba”, dice. “Desde el punto de vista militar, Estados Unidos no tiene rival. Pero eso no se traduce en una capacidad para imponer su punto de vista a los demás”.¹⁴

En el discurso pronunciado en el Gran Teatro de la Habana, Obama dijo: “Hemos desempeñado papeles muy diferentes en el mundo. Pero nadie debe negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los pobres y a los que sufren. El año pasado, los trabajadores sanitarios estadounidenses —y las fuerzas militares de EE. UU.— trabajaron hombro a hombro con los cubanos para salvar vidas y acabar con el ébola en África Occidental. Creo que deberíamos continuar con ese tipo de cooperación en otros países. Hemos estado en el lado contrario de muchos conflictos en el continente americano. Pero hoy día, los estadounidenses y los cubanos están sentados juntos en la mesa de negociación, y estamos ayudando a los colombianos a resolver una guerra civil que se arrastra desde hace décadas. Ese tipo de cooperación es bueno para todos. Les brinda esperanza a todos en este hemisferio. Tomamos diferentes pasos en nuestro apoyo al pueblo de Sudáfrica para acabar con el apartheid. Pero el presidente Castro y yo pudimos estar allí en Johannesburgo para rendir homenaje al legado de gran Nelson Mandela. Y al examinar su vida y sus palabras, estoy seguro de que ambos nos damos cuenta de que tenemos mucho trabajo por hacer – para reducir la discriminación basada en la raza en ambos países. Y en Cuba, queremos que nuestro compromiso ayude a animar los cubanos que son de ascendencia africana, que han demostrado que no hay nada que no puedan lograr cuando se les da la oportunidad. Desde el inicio de mi mandato, he instado a los pueblos del continente americano a dejar atrás las batallas ideológicas del pasado. Vivimos en una nueva era. Sé que muchos de los problemas de los que he hablado carecen del drama del pasado. Sé que parte de la identidad de Cuba es su orgullo de ser una nación isleña pequeña que podría luchar por sus derechos y agitar el mundo.Pero también sé que Cuba siempre destacará por el talento, el trabajo duro y el orgullo del pueblo cubano. Ese es su fortaleza. Cuba no tiene que ser definido por estar en contra de los Estados Unidos, al igual que los Estados Unidos no tiene que ser definido por estar en contra de Cuba. Tengo esperanza para el futuro debido a la reconciliación que está teniendo lugar entre el pueblo cubano”.¹⁵

El mensaje general del viaje del presidente de los Estados Unidos a la Isla y de su discurso ante representantes de la sociedad civil cubana estuvo centrado en la idea de que Estados Unidos ya no es el enemigo, que no es el responsable de los retos que enfrentan los cubanos en su vida diaria. Hay demasiada falacia en este mensaje, pues aún el bloqueo económico, comercial y financiero continúa siendo el principal obstáculo para un despliegue más efectivo de las capacidades de Cuba y de su pueblo, dijo el compañero Elier Ramírez.

El compañero Ricardo Alarcón reflexionó en un artículo publicado el 2 de abril: “Tanto lo que dijo como lo que eludió decir y el modo de hacer ambas cosas, su ‘performance’, invitarían a mucho más que un comentario. En este quisiera concentrarme sólo en un aspecto que tiene que ver con su empeño por ignorar el pasado y presentarse como un muchacho inocente”.¹⁶

En los funerales del líder histórico sudafricano Nelson Mandela, en Johannesburgo, el 10 de diciembre de 2013, el presidente Raúl Castro señaló y cito: “Rendimos emocionado tributo a Nelson Mandela, a quien se reconoce como símbolo supremo de dignidad y de consagración inclaudicable a la lucha revolucionaria por la libertad y la justicia; como un profeta de la unidad, la reconciliación y la paz, para abrir el camino hacia una nueva Sudáfrica, no racial y unida en la búsqueda de la felicidad, la igualdad y el bienestar de todos sus hijos, para superar las secuelas del colonialismo, la esclavitud y la segregación racial. La Humanidad no podrá responder a los colosales desafíos que amenazan su propia existencia, si no lo hace mediante una nueva concertación de esfuerzos entre todas las naciones, como la vida de Mandela preconiza”.¹⁷

Los presidentes Raúl Castro y Barack Obama se reunieron finalmente el 11 de abril de 2015, durante un intermedio de la última jornada de la VII Cumbre de las Américas, un encuentro ampliamente esperado por todos. Ambos mandatarios ocuparon un pequeño salón acondicionado para el encuentro en el Centro de Convenciones ATLAPA. Raúl dijo allí que lo fundamental es que estamos dispuestos a discutir de todo, incluso sobre derechos humanos y libertad de prensa. De esas y de otras cuestiones, de Cuba y también de Estados Unidos. Pienso que de todo se puede discutir, si se hace con mutuo respeto, consideró el presidente cubano. “Puede ser que nos convenzamos de algunas cosas, pero de otras no”, publicó el periódico Granma.

El presidente Raúl Castro Ruz llegó 3 de mayo de 2015 a la capital argelina para realizar una visita durante tres días, la cual se convierte en su tercer viaje al país magrebí, desde que asumiera en el 2008 como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Con esta visita del General de Ejército se estrecha aún más la amistad entre Argelia y Cuba, esa que como dijera en un encuentro con la prensa que reseñó su visita de julio del 2009, “sigue siendo indestructible como hace cincuenta años”. Además, los medios de prensa se llenan de elogios para esa histórica relación y sacan de los archivos imágenes del paso de Fidel, Raúl y el Che por este país.

Barak Obama y Raúl Castro se reúnen en Nueva York, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicaba la prensa el 15 de septiembre de 2015. “El encuentro se desarrolló en un ambiente respetuoso y constructivo”, describieron el clima de la reunión tanto la Casa Blanca como el canciller cubano, Bruno Rodríguez.¹⁸

“Es posible que el de Raúl Castro no sea memorable en algunos años, pero el lunes, en apenas 15 minutos, el general cubano dejó constancia de los abismos que lo separan aún de Estados Unidos, con una crítica general al ‘imperialismo’ y a Occidente por la actual crisis migratoria en Europa”.

Sus palabras recibieron más aplausos de los que se habían oído en la intervención de Obama esa misma mañana o de cualquier mandatario europeo. La sala, eso sí, no estaba llena y la ovación procedía sobre todo del bloque latinoamericano. Una prueba, en todo caso, de que el gobierno de Cuba cuenta desde hace tiempo con los apoyos de la región.¹⁹

La agenda de Raúl Castro fue intensa en Nueva York. Se volvió a reunir con François Hollande, después de la visita que el presidente francés hizo a La Habana en mayo como el primer mandatario de una potencia occidental en visitar Cuba desde el anuncio del acercamiento a Washington, y también se fotografió al lado del líder ruso Vladímir Putin. Raúl Castro se entrevistó con un grupo bipartidista de legisladores norteamericanos que han mantenido posiciones favorables al cambio de la política estadounidense hacia Cuba.

Durante 55 minutos –todo un récord para este tipo de encuentros–, el papa Francisco y Raúl Castro han permanecido reunidos en el Vaticano. Se ha tratado de una visita “estrictamente privada” en la que el presidente cubano ha agradecido en persona –ya lo hizo públicamente el pasado 17 de diciembre— la labor de Jorge Mario Bergoglio en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Un largo apretón de manos ha sellado un encuentro que ha servido también para preparar la visita del pontífice a Cuba, prevista para el próximo mes de septiembre, justo antes del viaje a EE. UU. que lo llevará a Washington, Nueva York y Filadelfia. Al salir, el presidente cubano ha asegurado que lee “todos sus discursos”. “He agradecido al Santo Padre su contribución al reacercamiento entre Cuba y Estados Unidos”, ha añadido.

Como todo jefe de Estado, el presidente cubano fue recibido por la guardia Suiza y el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Gaenswein.

Según medios internacionales la reunión con Raúl fue algo más larga que la que el pontífice mantuvo en marzo del año pasado con el presidente estadounidense, Barack Obama, que duró 52 minutos pero que se realizó con intérprete, mientras que la de este domingo fue una charla privada en español.

Al final de la visita, antes de subir al automóvil, Raúl comentó a un pequeño grupo de periodistas: “Estoy muy contento. He venido a agradecer lo que ha hecho para empezar a resolver los problemas de Estados Unidos y Cuba”. Dijo también que le había transmitido el afecto del pueblo cubano, que espera con gran ilusión su visita del próximo mes de septiembre, precisamente de camino hacia Estados Unidos.²⁰

En el discurso pronunciado Isla de Margarita, Venezuela, el 17 de septiembre de 2016, señalo y cito:

“No puede subestimarse nuestra enorme fuerza cuando actuamos concertadamente… somos testigos de los crecientes ataques a la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Cuba reafirma su incondicional respaldo al gobierno y pueblo venezolanos, a la unión cívico-militar y al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros… Rechazamos enérgicamente el golpe de Estado parlamentario-judicial en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff… Resulta inaceptable que todavía el pueblo palestino continúe siendo víctima de la ocupación y la violencia, y que la potencia ocupante siga impidiendo la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital… Nos solidarizamos con la histórica demanda del pueblo puertorriqueño en pro de su autodeterminación e independencia… Para Cuba, la no alineación significa la lucha por modificar radicalmente el Orden Económico Internacional impuesto por las grandes potencias, que ha conducido a que 360 personas posean una riqueza anual superior a los ingresos del 45% de la población mundial. La brecha entre países ricos y pobres crece. La transferencia de tecnologías del Norte al Sur es una aspiración esquiva… La no alineación significa también la lucha por eliminar las brechas del conocimiento y por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en pro del desarrollo y la cooperación. Rechazamos su creciente militarización y uso agresivo contra terceros países… La realización de los derechos humanos continúa siendo un sueño para millones de personas en todo el mundo. Estados Unidos y Europa emplean la manipulación, la doble moral, la selectividad y la politización… Cuba seguirá reclamando el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, que tantos daños y privaciones nos causa y que afecta también a muchos países por su alcance extraterritorial; y continuará demandando que se devuelva a nuestra soberanía el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo. Sin esto no podrá haber relaciones normales”.²¹

El General de Ejército les prestó una atención muy esmerada a las relaciones con los países de nuestra región.

El 9 de diciembre de 2017 señalo y cito: “Agradezco la invitación para visitar la Asamblea de la Organización de Estados del Caribe Oriental y la oportunidad de compartir con ustedes la celebración de los 45 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con los primeros Estados independientes del Caribe, y de esta visita a Antigua y Barbuda. Les aseguro que la delegación cubana se ha sentido como en casa y hemos comprobado en cada momento el afecto mutuo entre nuestras naciones”.²²

“Hablo en nombre de nuestra Revolución y de nuestro pueblo, como lo hará mañana desde esta posición cualquier otro patriota cubano que siempre sabrá, como lo creyó Fidel, que ‘no tienen porvenir nuestros pueblos sin la unidad, sin la integración’. Bolívar y Martí, Fidel y Chávez nos legaron enseñanzas invaluables, entre ellas la lealtad a los principios”.²³

“El proceso de paz que empezó un 19 de noviembre de 2016, aquí mismo, no tiene vuelta atrás. La paz será la victoria de Colombia y de toda América”, dijo emocionado el presidente Raúl Castro. Este acuerdo y otro firmado sobre el mecanismo de validación del acuerdo final de paz, eran los últimos de los seis puntos incluidos en la agenda de las negociaciones, que comenzaron en noviembre de 2012. La presencia de seis presidentes latinoamericanos y el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, en la ceremonia de firma de este acuerdo y la hoja de ruta de su cumplimiento remarcó la relevancia histórica para la región, el cual, de hecho, representa el fin de la guerra como expresó el líder de las FARC Timoleón Jiménez, aunque aún no supone la llegada de la paz. Con las armas se construirán tres monumentos que serán ubicados en Nueva York, sede de la ONU; Cuba, el país que desde noviembre de 2012 ha acogido el proceso de paz y Colombia, en un lugar acordado entre el Gobierno y las FARC.

Bajo la dirección del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, la diplomacia cubana contribuyó decisivamente a la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de paz, instrumento de significativo valor para nuestra región y para Cuba. Actualmente Cuba tiene hoy vínculos diplomáticos con 197 países, 128 embajadas y misiones permanentes y 20 consulados generales. “En ese arduo camino son ejemplares las batallas contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas y contra los intentos de condenar a nuestro país en la Comisión de Derechos Humanos”.

Ese proceso fue interrumpido con la llegada de Donald Trump y la derecha anticubana de Miami, a la Casa Blanca, en 2017. Crearon todo tipo de falacias y patrañas para interrumpirlo: los ataques sónicos contra los diplomáticos norteamericanos en la Habana, que los colombianos en la Habana indicaban que Cuba patrocinaba el terrorismo, que continuábamos violando los derechos humanos, etc.

En la apertura del VIII Congreso del PCC, en abril de 2021, Raúl anuncio que no asumiría ningún cargo y solo sería un militante más.

El 4 marzo de 2023, una delegación de alto nivel de Cuba, presidida por el líder histórico de la Revolución, Raúl Castro, llegó a Venezuela para rendir homenaje al comandante Hugo Chávez (1954-2013), a 10 años de su partida física. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de La Guaira, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, dio la bienvenida a los visitantes. El General de Ejército cubano fue acompañado por el comandante de la Revolución y vice primer ministro, Ramiro Valdés, el primer ministro Manuel Marrero y el canciller Bruno Rodríguez.

El jefe del Departamento Internacional del Comité Central, Emilio Losada, al informar sobre la visita del presidente Miguel Diaz Canel a Rusia, con motivo del 80 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, entre nuestros dos países, dijo: No pasó por alto que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, muy querido allí, visitó muchas veces la Unión Soviética y que después hizo tres visitas históricas a Rusia.

A lo largo de estos años Raúl Castro fue el continuador creativo del legado de Fidel, y, además, con su estilo propio le fue imprimiendo su impronta a la política exterior de la Revolución cubana, y sin fanfarrias.

*Escritor y diplomático. Doctor en Ciencias Históricas. Miembro de la Uneac.

Notas al pie

¹http://www.ahora.cu/es/holguin/22755-la-patria-los-contempla-orgullosa

²https://cubasiglo21.com/conversacion-entre-raul-castro-y-yuri-andropov/. POR CUBA SIGLO 21 | 07/09/23

³ Página 209.

⁴ Periódico Granma. Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en la clausura de la Asamblea de Balance del Trabajo, Renovación y Ratificación de mandatos del PCC en ciudad de La Habana, efectuada en el Palacio de las Convenciones, el 7 de noviembre de 1993.

⁵https://www.granma.cu/granma/secciones/noal-14/noti-noal/n098.html

⁶ Los miembros del G-15 además de Argentina son: Argelia, Brasil, Chile, Egipto, Jamaica, Kenia, India, Irán, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Perú, Senegal, Sri Lanka, Venezuela y Zimbabwe. fue creado en 1989 durante la Cumbre de NOAL en Belgrado, y tiene el fin de promover la cooperación social, económica y cultural entre los países del hemisferio sur, y así dialogar más homogéneamente con las naciones centrales. En esa ocasión Yugoslavia hizo todo lo posible para impedir que Cuba pudiera acceder al mismo.

⁷ “En 1959 ya hay medidas de bloqueo. Se oficializa unos años después el Memorándum de Mallory, que consistía en deprimir los salarios nominales irreales, provocar hambre, desesperación y sufrimiento, y con ello el derrocamiento del Gobierno”. Sin embargo, agregó el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, “reconocieron que la mayor parte de la población apoyaba la Revolución”.https://cubaminrex.cu/es/el-bloqueo-es-un-acto-de-guerra-en-tiempo-de-paz

⁸ Sean Penn es un actor con ideas progresistas. Se declara defensor del gobierno de Chávez y de su proyecto de “socialismo del siglo XXI”. También simpatiza con Fidel y Raúl Castro, de Cuba. De hecho, Penn ha sido el primer estadounidense en entrevistar al presidente de Cuba, Raúl Castro en 2008.En esa ocasión también entrevisto al presidente Hugo Chávez, la que fue publicada en Cubadebate., el 10 de marzo de 2010.

⁹https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/11/sean-penn-no-es-ajeno-a-la-controversia-en-america-latina

¹⁰http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/07/15/intervencion-raul-castro-xv-cumbre-mnoal/

¹¹ http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/12/02/llego-raul-a-caracas-para-participar-en-la-celac/amp/#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=17475062203160&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC – fue constituida el 23 de febrero de 2010 en ocasión de la celebración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe en Rivera Maya, México, y puesta en funcionamiento el pasado 3 de diciembre de 2011 durante la Cumbre de Caracas.

¹² Fuente: Cubadebate. 17 de diciembre de 2014.

¹³ El País Digital, 22 enero 1998 – N.º 629.

¹⁴ https://misiones.cubaminrex.cu/es/articulo/noam-chomsky-el-unico-pais-que-ha-demostrado-un-internacionalismo-genuino-ha-sido-cuba

¹⁵ https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/22/discurso-del-presidente-obama-al-pueblo-cubano

¹⁶ http://www.cubadebate.cu/opinion/2016/04/02/los-silencios-de-obama/

¹⁷ http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/12/10/palabras-de-raul-en-johannesburgo-rendimos-emocionado-tributo-al-hermano-nelson-mandela/

¹⁸ https://havanatimesenespanol.org/reportajes/un-balance-del-viaje-de-raul-castro-a-ee-uu/

¹⁹ Isaac Risco y Daniel García Marco. Un balance del viaje de Raúl Castro a EE.UU. HAVANA TIMES (dpa). 30 septiembre, 2015

²⁰ Cubadebate | internet@granma.cu. 10 de mayo de 2015

²¹ http://www.cubadebate.cu/especiales/2016/09/17/raul-castro-en-cumbre-noal-no-puede-subestimarse-nuestra-enorme-fuerza-cuando-actuamos-concertadamente/. Discurso pronunciado por el general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados.

²² http://www.cubadebate.cu/autor/raul-castro-ruz

²³ http://www.cubadebate.cu/autor/raul-castro-ruz/

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