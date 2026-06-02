Rusia tacha de infundada detención por Francia de petrolero Tagor

«Los franceses justifican sus acciones sin fundamento refiriéndose al artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que prevé la posibilidad de inspeccionar un buque en alta mar si no tiene nacionalidad», señaló Zajárova en su comentario sobre el incidente.

Las declaraciones de las autoridades galas de que sus acciones se llevaron a cabo de conformidad con las normas del derecho internacional, continuó la diplomática, representan otro ejemplo del «nihilismo jurídico europeo y de la reescritura de las normas a su conveniencia».

El derecho marítimo internacional permite que un buque de guerra detenga y, en casos estrictamente limitados, inspeccione una embarcación en alta mar.

Sin embargo, los tratados internacionales no prevén la posibilidad de cambiar por la fuerza la ruta de un buque y escoltarlo desde alta mar hasta el puerto del estado de un buque de guerra, explicó la diplomática.

Zajárova recordó que solo son internacionales las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que «las medidas restrictivas unilaterales ilegales adoptadas por los europeos solo pueden volverse internacionales en la imaginación del tándem pirata franco-británico».

Llamamos la atención de nuestros colegas europeos sobre el hecho de que los buques que operan en su interés a menudo navegan bajo pabellones de “conveniencia”. El traslado por parte de los franceses de la lucha contra tales buques a los espacios de alta mar, donde rige la libertad de navegación, puede costar caro a toda la navegación mercante mundial, advirtió la vocera.

Zajárova añadió que la embajada de Rusia en Francia exigió a París que proporcione información completa sobre las circunstancias de la detención y está tomando medidas para proteger a los tripulantes rusos del Tagor.

El lunes, la prefectura marítima francesa del Atlántico comunicó que buques de la Armada nacional abordaron en alta mar, a más de 400 millas náuticas al oeste de Bretaña, en las aguas internacionales del noreste del Atlántico, un petrolero procedente del puerto ruso de Múrmansk y sospechoso de usar una bandera falsa, lo desviaron de su rumbo y procedieron a escoltarlo hacia un fondeadero, para verificación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, identificó el petrolero apresado como Tagor y aclaró que la operación se llevó a cabo «con el apoyo de varios socios, particularmente el Reino Unido, en estricta consonancia con el derecho del mar».

El mandatario calificó de inaceptable que barcos evadan las sanciones internacionales y ayuden a Rusia a financiar sus operaciones bélicas contra Ucrania. Además, Macron afirmó que estos buques «representan una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos».

La Unión Europea (UE) acusa a Rusia de utilizar la llamada flota fantasma para evadir las sanciones a sus exportaciones petroleras.

Rusia sostiene que los apresamientos de buques por parte de la UE son inaceptables, por constituir una grave violación de la letra y el espíritu de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.