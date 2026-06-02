Presidenciales en Colombia: balotaje y denuncias de inconsistencias en el proceso

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Este 21 de junio Colombia irá a balotaje para decidir entre la continuidad de su proyecto de trasformación social, que defiende el candidato por el Pacto Histórico, Iván Cepeda y el ultraderechismo más reacio, representado por Abelardo De la Espriella.

Según ordena la legislación nacional, se llegará a esa segunda fase puesto que ninguno de los dos candidatos con más votos obtuvo una cifra superior al 50 % del escrutinio, en los comicios celebrados este domingo, para los cuales se dispusieron más de 122 000 mesas en todo el territorio nacional.

Tras haber contado el 100 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos y Cepeda, el 40,90 %, informó en su sitio oficial la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con una diferencia de tan solo 700 000 votos entre ambos, el mapa político colombiano lo decidirán los votantes del centro, quienes deberán tomar partido entre el candidato que tiene como referentes a Nayib Bukele, Javier Milei y Jair Bolsonaro, y el que apuesta por el diálogo entre guerrillas y la defensa de los derechos de los sectores históricamente excluidos, de acuerdo con Telesur.

Sobre el clima vivido durante el proceso eleccionario de este fin de semana, el actual presidente, Gustavo Petro, denunció a través de sus redes sociales, diversas inconsistencias.

«El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado», expresó.

«Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes», señaló. Y apuntó, además: «conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República».

Por su parte, el candidato Iván Cepeda, tras denunciar graves anomalías electorales y alertar sobre presiones de sectores tradicionales vinculados a intereses geoestratégicos y de injerencia de Estados Unidos, emplazó a De la Espriella –por medio de la red social X– a un debate político.

Las próximas tres semanas serán decisivas para el futuro político y social de Colombia. Quienes apoyaron al resto de los candidatos en la primera vuelta, deberán decidir su posición en un segundo momento, elegir qué proyecto apoyarán y, así, de qué lado estará su voto.

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