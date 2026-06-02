Türkiye e Irán examinan estado de negociaciones con Washington

Fuentes de la cancillería turca informaron que ambos diplomáticos intercambiaron criterios sobre la situación en Oriente Medio y evaluaron el curso de los contactos indirectos que mantienen Irán y Estados Unidos con vistas a alcanzar un acuerdo que contribuya a reducir las tensiones en la región.

El encuentro tuvo lugar horas después de que Teherán anunciara la suspensión del intercambio de mensajes con Washington, decisión atribuida a la continuidad de los ataques israelíes contra territorio libanés.

La medida coincidió con una nueva escalada militar en Líbano, luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaran operaciones militares contra los suburbios del sur de Beirut.

Los acontecimientos se producen pese a la vigencia de un alto el fuego prorrogado hasta inicios de julio y en vísperas de una nueva ronda de conversaciones entre representantes libaneses e israelíes prevista en Washington bajo auspicio estadounidense.

La semana última, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las negociaciones sobre la mayoría de los términos de un posible acuerdo con Irán estaban prácticamente concluidas y que solo restaban por definir algunos aspectos relacionados con la seguridad regional y la navegación en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán el 28 de febrero, a las que Teherán respondió con ataques contra objetivos israelíes e intereses estadounidenses en varios países árabes.

Posteriormente, las partes acordaron un alto el fuego temporal que entró en vigor el 8 de abril, aunque la situación continúa marcada por episodios de tensión y acusaciones mutuas.