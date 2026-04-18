Continúan hoy las elecciones presidenciales en Perú

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La nación andina extendió la votación en algunas zonas de la capital un día más, debido a que varias fallas logísticas generalizadas dejaron a miles de personas sin poder votar

Los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Perú indican que el próximo 7 de junio habrá balotaje entre los dos aspirantes que hayan obtenido un mayor número de votos. Por ahora, ninguno de los 35 candidatos ha alcanzado porcentaje de sufragios requeridos para declararse ganador en primera vuelta, informó Rusia Today.

Actualmente, la contienda es encabezada por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien alcanza el 16,94 % de los votos. Le sigue el representante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con el 14,73 %. Ambos son abanderados de sectores conservadores.

La nación andina extendió la votación en algunas zonas de la capital un día más, debido a que varias fallas logísticas generalizadas dejaron a miles de personas sin poder votar. Hasta la mañana de este lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solo había contabilizado el 51,683 % de los votos.

El Jurado Nacional de Elecciones decidió ampliar la jornada después de que 15 centros de votación en Lima, con 211 mesas en su interior, no pudieran instalarse por el retraso en la distribución del material electoral.

La Administración del país estableció que el sufragio en los puntos afectados se realice este lunes desde las 7:00 horas hasta las 18:00 horas, en un intento por subsanar las fallas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que impidieron el correcto ejercicio del derecho al voto de miles de ciudadanos. Este proceso retrasará el conteo final y la definición de los candidatos que pasan a la segunda vuelta.

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