Avería provoca pérdida energética en varias subestaciones cubanas

La rotura ocasionó la salida del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de las unidades seis y ocho de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez del Mariel, así como el bloque tres de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté).

En estos momentos son investigadas las causas de la avería, mientras que el SEN sigue interconectado.