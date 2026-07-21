ONG Open Arms entrega donación a hospital pediátrico de La Habana

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Miembros de la Organización no Gubernamental (ONG) Open Arms (brazos abiertos), entregaron este lunes un cargamento de ayuda humanitaria para el Hospital Pediátrico “Juan Manuel Márquez” en La Habana.

En horas de la mañana se realizó el acto de entrega de los donativos humanitarios enviados la víspera por más de 20 organizaciones políticas españolas, entre los que se encuentran paneles solares e insumos médicos para la Unidad de Cuidados Intensivos.

La directora de la institución, Araís Consuegra, agradeció el gesto en nombre del colectivo laboral de la institución y los padres de los pacientes ingresados. “No solo trajeron energía, trajeron calor humano”, destacó.

El fundador de Open Arms, Óscar Camps, entregó de varios mensajes enviados por niños de la región española de Galicia a los infantes que reciben tratamiento médico.

La eurodiputada por el Bloque Nacionalista Gallego, Ana Miranda, destacó el apoyo de la izquierda europea a Cuba en su lucha antes las agresiones de Estados Unidos.

A pesar de la posición de la derecha y extrema derecha en el Parlamento Europeo, aprobaron una resolución vergonzosa, que no contó con el respaldo de muchas organizaciones, la Unión Europea puede invocar un título para frenar el impacto del bloqueo norteamericano.

“Lo que sufre hoy Cuba es un genocidio parecido al de Palestina, esto Europa no lo puede obviar”, agregó Miranda.

Durante la jornada, los integrantes de la ONG realizaron recorrieron el hospital, para conocer de primera mano las historias de los niños que son víctimas de las políticas de máxima asfixia de Washington contra La Habana.

(Con información de Prensa Latina)

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