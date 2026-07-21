Guayabita del Pinar en encadenamiento recupera producciones

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La icónica fábrica Guayabita del Pinar, única en el mundo, recupera sus producciones y ya elaboró 112 cajas del licor dirigido a la exportación mediante encadenamiento productivo con la empresa no estatal Veneeryes, que le facilita materias primas.

Oviamna Martínez Barrera, directora provincial de la industria alimentaria, expresó en declaraciones a la ACN que la alianza permitió la adquisición de alcohol y envases para completar la producción este año, de un centenar de cajas en el 2025 y una parte para las tiendas recaudadoras de divisas y el mercado nacional.

La directiva explicó que las nuevas transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente le permite autonomía para la exportación; pero este lote llegará al mercado europeo a través del polo exportador La Conchita, del occidental territorio.

Martínez Barrera dijo que la producción de Guayabita del Pinar estuvo intermitente por el déficit de alcohol, ingrediente básico del gustado líquido muy demandado en Cuba y allende los mares; y como alternativa en ese tiempo elaboraron el ron Guayabero y el vino de guayabita, resultado de la innovación tecnológica.

La fábrica que data de 1892 constituye producto distintivo de Pinar del Río, provincia sede de las celebraciones por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, para lo cual la industria alimentaria en Vueltabajo aportó loables resultados en su gestión.

En alianza con la universidad local y el gobierno trabajan en dos proyectos, uno de inversión extranjera y otro de colaboración internacional para la transformación de la infraestructura de la emblemática industria y mantener la estabilidad de la producción.

Las recientes transformaciones han equiparado las condiciones de negociación entre empresas estatales y no estatales, permitiendo superar los obstáculos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos y facilitando el acceso a insumos y mercados, resaltó la directora.

Osmel Hernández Cejas, director de operaciones de la mipyme, comentó que primero se encadenaron con la Empresa de bebidas y refrescos y luego con la industria alimentaria, se benefician de ambas partes y proveen de materia prima y envases para la comercialización en el mercado nacional del producto insigne y en el extranjero.

Bautizada como Guayabita del Pinar, la Psidium salutare es un fruto de pequeño tamaño que crece en la Isla de la Juventud y otros territorios cubanos; pero solo en Pinar del Río se cosecha con fines industriales.

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