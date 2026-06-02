Bancarización, transporte y recogida de desechos protagonizan sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal de Lajas

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Los delegados del municipio de Lajas, en la provincia de Cienfuegos, celebraron la 33.ª Sesión Extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde abordaron diversos temas de interés vital para la población.

Uno de los asuntos que más preocupa actualmente en el territorio es la bancarización. Las limitaciones tanto en la cantidad de productos que pueden adquirirse mediante pagos electrónicos como en los montos permitidos para las transferencias bancarias han provocado malestar entre la población y los actores económicos del municipio.

A esta situación se suman las dificultades de conectividad, las interrupciones en la cobertura de las redes y la persistente falta de efectivo en las sucursales bancarias, factores que han convertido el tema en una problemática crítica para el municipio.

Durante la sesión se informó que recientemente se llevó a cabo un encuentro con los actores económicos no estatales del municipio. En la reunión, los participantes analizaron diversos temas de la actividad económica local e insistieron en la necesidad de avanzar en el uso del comercio electrónico como herramienta que contribuyera a dinamizar las operaciones comerciales y financieras.

Las autoridades reconocieron además que continúan llegando numerosas quejas de la población por las dificultades que genera este proceso, por lo que se mantienen las gestiones encaminadas a encontrar alternativas que alivien la situación.

En la actualización del Programa Económico y Social se conoció que el municipio concluyó el mes de abril con resultados superavitarios. No obstante, el desempeño estuvo por debajo de lo previsto, al dejar de percibir alrededor de seis millones de pesos cubanos respecto a lo planificado.

Entre los indicadores positivos sobresale el sobrecumplimiento de la producción agrícola en varios cultivos rústicos, fundamentalmente plátano, yuca y boniato, renglones de gran importancia para la alimentación de la población.

La transportación de pasajeros también ocupó espacio en los debates. Se anunció que para el próximo mes de diciembre está prevista la incorporación de un superbús que reforzará los viajes hacia la cabecera municipal.

La noticia resulta alentadora para los habitantes de Lajas, quienes durante los últimos tres años han enfrentado dificultades para trasladarse debido a la insuficiente disponibilidad de ómnibus, las frecuentes roturas técnicas y, más recientemente, las limitaciones derivadas de la escasez de combustible. La entrada en funcionamiento del nuevo vehículo podría mejorar significativamente la movilidad de la población.

Sin embargo, uno de los temas que mayor debate generó fue la situación de la recogida de basura. La demora en los pagos a los carretoneros contratados por la Empresa de Comunales provocó que varios de ellos abandonaran la actividad tras no recibir la remuneración correspondiente por los servicios prestados.

Como consecuencia, la recogida de desechos se ha deteriorado notablemente y la proliferación de microvertederos en distintos barrios constituye hoy una de las principales preocupaciones de los vecinos, que reclaman soluciones urgentes ante el agravamiento del problema.

Otro asunto ampliamente debatido fue la entrega de juntas para refrigeradores destinadas a familias vulnerables. Aunque estos recursos ya se encuentran en el municipio, aún no han sido distribuidos a las personas beneficiarias.

Al intervenir en el debate, Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de la provincia de Cienfuegos, cuestionó la demora en la entrega de estos recursos y manifestó que duelen los momentos en los que se desea satisfacer las demandas de la población, pero la falta de recursos lo hace imposible.

“Tenemos 75 juntas, con posibilidades de seguir incrementando, tenemos las personas con el problema y no se las entregamos. Eso no se justifica con nada”, expresó.

La máxima autoridad provincial también llamó a revisar los cronogramas de trabajo y el cumplimiento de las acciones previstas, con el propósito de evitar atrasos que terminen trasladando para el año 2027 soluciones que la población necesita en el presente.

Los debates de la sesión evidenciaron los desafíos que enfrenta el municipio en sectores sensibles para la calidad de vida de sus habitantes y la necesidad de agilizar las respuestas institucionales ante problemas que continúan generando insatisfacciones entre la ciudadanía.

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