Díaz-Canel visita los municipios de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre

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Este lunes en la tarde el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó los Consejos de Defensa Municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, en jornadas que buscan analizar al detalle los desafíos y logros de cada territorio.

Adelantarse -afincados en la filosofía martiana de que gobernar es prever-, y garantizar la comunicación por todas las vías posibles, especialmente la comunitaria, son dos modos de hacer que en la Cuba de estos tiempos adquieren gran valor para quienes deben tomar decisiones en un territorio.

Por eso no resultó fortuito que en la tarde de este lunes la necesidad de tales métodos haya motivado reflexiones, por igual, en los Consejos de Defensa Municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, escenarios capitalinos a los cuales llegaron el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda.

Fueron intercambios con las autoridades de ambos municipios, donde también se encontraban presentes el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Liván Izquierdo Alonso; la Gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez; entre otros dirigentes. Resultaron momentos idóneos para pasar revista a cómo se van optimizando las soluciones en temas tan vitales como la distribución de la energía eléctrica, el abasto de agua, la recogida de desechos sólidos, y la atención a los más necesitados.

En el caso puntual del municipio de San Miguel del Padrón -con una extensión de 25,7 kilómetros cuadrados, una cifra de habitantes que asciende a unos 163 mil, y seis Consejos Populares-, la dirección del país fue puesta al tanto de cuánto allí se hace por el completamiento de las estructuras de dirección y por el mejoramiento de los sistemas de trabajo.

Allí, como en otros territorios, existe un “mapa energético municipal” que permite ir llevando al detalle la situación en un frente tan importante como el de la “corriente”, ese servicio cuyo déficit genera muchas insatisfacciones en la ciudadanía.

Como se dijo en San Miguel del Padrón, hoy es meta crucial lograr estar muy al tanto de las opiniones de los pobladores, justamente cuando -por culpa de un bloqueo imperial que limita las posibilidades del bienestar hasta límites asfixiantes-, proliferan los reclamos y los estados de ánimo negativos en el ámbito comunitario.

Tanto en un municipio como en el otro se habló sobre asuntos como la atención a quienes viven en situación de vulnerabilidad; sobre el desafío de insertar a quienes están desvinculados laboralmente; sobre mejorar en todo lo posible a los SAF (Sistemas de Atención a la Familia), porque allí concurren personas muy necesitadas; y sobre cómo ir expandiendo, lo más ágilmente posible, el uso de las Fuentes Renovables de Energía (FRE); así como los caminos que hagan posible garantizar el pago de las pensiones a los jubilados.

En San Miguel del Padrón, como en todos los territorios a los cuales va, el Presidente Díaz-Canel preguntó sobre la producción de alimentos. Al respecto, compartió la idea de que, donde haya una porción de tierra, esta sea aprovechada. Y en cuanto a esa fuerza valiosa que es la Red Juvenil Comunitaria, tanto en ese territorio como en Diez de Octubre afloró la hermosa verdad de que los jóvenes pueden acometer tareas difíciles y hacerlo bien porque lo hacen con pasión y compromiso.

Sobre lo anterior, vale decir que en los dos municipios la Red Juvenil Comunitaria ha vivido alentadoras experiencias, enfrascada en desarrollar actividades de impacto social -como ferias de empleo, festivales, acompañamiento a combatientes, y ayuda a personas en situación de vulnerabilidad-.

También en Diez de Octubre -con una extensión de 12 kilómetros cuadrados, con unos 200 mil habitantes, y con nueve Zonas de Defensa- se conversó sobre los temas que más apremian a la ciudadanía; y, al igual que en San Miguel del Padrón, hubo reflexiones sobre las potencialidades que entrañan los nuevos actores económicos, los cuales han demostrado que pueden dar respuestas a muchos de los desafíos de un territorio -como el energético, o el apoyo a los más necesitados-.

En los dos Consejos de Defensa municipales el Jefe de Estado abogó por ser capaces de adelantarse, con información oportuna o con soluciones ágiles, a muchos de los reclamos de la población; y por trabajar en función de que problemas como la acumulación de los desechos sólidos no se agranden en la ciudad.

Es muy importante -reflexionó en Diez de Octubre el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba- que una Zona de Defensa esté bien activada; y que, al frente de una estructura como esa, estén las personas más capaces.

Como la labor de estos tiempos, Cuba adentro, exige sistematicidad y rigor, el dignatario aseguró en ambos encuentros que, dentro de muy poco tiempo, habrá una nueva jornada para mirar entre muchos, y bien de cerca, a ese pequeño país, clave para la Isla, que es el municipio.

(Tomado de Presidencia Cuba)

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