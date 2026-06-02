Día Mundial del Medio Ambiente en Cienfuegos: celebración y compromiso

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En un acto que combinó el justo elogio de quienes han hecho de la sostenibilidad un estilo de gestión y el convencimiento de cuánto falta aún por hacer, Cienfuegos celebró este martes el Día Mundial del Medio Ambiente. El encuentro no solo repasó los avances en proyectos de conservación y educación ambiental, sino también dejó claro que el compromiso con la naturaleza no admite esperas.

Momento especial fue la entrega del Reconocimiento Ambiental Territorial a entidades que han demostrado una proyección ambiental sólida y verificable, orientada a la sostenibilidad. No se trató de un mero simbolismo: cada galardón vino respaldado por logros concretos en la gestión ambiental, desde la reducción de impactos hasta la integración comunitaria.

Entre las entidades galardonadas figuran la Sucursal Cienfuegos de Almacenes Universales SA; el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, la Sucursal de Servicios Médicos, la CNA Ranchón “Te quedarás”, de Palmares, Alficsa Plus SA, entre otras.

Isis Leyva Betancourt, directora de la sucursal de Servicios Médicos en Cienfuegos, resaltó que el lauro honra el esfuerzo de los trabajadores de la entidad a favor de la protección del entorno. Esta es la tercera ocasión en que reciben el Reconocimiento y ello, subrayó la directiva, encierra el desafío de alcanzar la certificación nacional. “Solo significa más compromiso y responsabilidad con el medio ambiente”, concluyó.

LAURO AL ESFUERZO PERSONAL

La cita propició, además, el agasajo a personalidades que, desde sus respectivas esferas, han asumido la responsabilidad de cuidar el entorno como una causa personal, con inteligencia, dedicación y espíritu innovador. Estos hombres y mujeres han aportado soluciones y conocimientos fundamentales para la protección del entorno natural y el mejoramiento de la calidad de vida en la provincia.

El ingeniero agrónomo y Máster en Agricultura Sostenible Omar Alomás Moreno se contó entre los premiados. Con más de tres décadas entregadas a la investigación, conservación y educación ambiental, desde sus inicios en el Jardín Botánico de Cienfuegos y luego en el Macradenia, ha trabajado en la preservación de la orquideoflora y de otras especies en peligro de extinción, al tiempo que ha promovido la agricultura urbana y sostenible con prácticas reconocidas a nivel nacional.

Para él, este Reconocimiento es un estímulo para seguir trabajando e investigando. También encierra un compromiso personal y docente para mantener los logros.

Su empeño se vuelca también en la formación de estudiantes universitarios y en el fomento de la cultura ambiental y la conciencia social. Su liderazgo comunitario ha convertido al Jardín Macradenia en un espacio de referencia para la educación ambiental y la participación ciudadana-

Por su parte, la Dra Odeiky Padrón Pérez, merecedora también de este reconocimiento, no solo ha dedicado su labor profesional al cuidado de la salud sino también al bienestar de la comunidad. Especialista en Medicina General Integral, ha ampliado su accionar hacia la protección ambiental. Ello la ha llevado a liderar proyectos de jardinería, reforestación y embellecimiento de espacios públicos y centros de trabajo en la provincia.

Cienfuegos arriba a este 5 de Junio con avances en el diseño y la implementación de los instrumentos que hacen efectiva la política ambiental nacional, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030. Ello ha llevado a notables resultados en el enfrentamiento al cambio climático, el uso de fuentes renovables de energía, la actividad regulatoria en el tratamiento de los desechos peligrosos y la introducción de instrumentos económicos novedosos para la preservación de los bienes y servicios ecosistémicos.

Al calor de la cita, Yarina de la Caridad Soto Herrera, delegada en la provincia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), elogió el quehacer de trabajadores, investigadores y colectivos laborales en Cienfuegos en pos de la sosteniblidad, la preservación y educación ambiental.

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