Clases magistrales y conciertos en Festival de Guitarras Edgardo Martín, en Cienfuegos

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Como parte de las sesiones del Festival de Guitarras Edgardo Martín, que concluye hoy en Cienfuegos tras tres días de actividad, han transcurrido diversos momentos especiales, entre los cuales figuran clases magistrales del instrumento y conciertos de destacados cultores.

Destaca, en el primero de los casos, las clases impartidas, en el palacio Leblanc, por el maestro Yosniel Rivera, presidente del jurado del Noveno Concurso Edgardo Martín; así como el taller de guitarra flamenca desarrollado por Reynier Mariño, en igual espacio.

Uno y otro contribuyeron a la formación de jóvenes practicantes.

En el segundo de los casos, cabe destacar el concierto homenaje del propio Mariño al maestro español del flamenco Paco de Lucía.

Este músico español es considerado el guitarrista flamenco de mayor prestigio a nivel internacional. A través de la guitarra, contribuyó a llevar, primero en su país, el flamenco de música marginal a expresión cultural reconocida y luego le dio una dimensión universal.

Grabó alrededor de treinta álbumes, además de colaborar con artistas de renombre internacional. Recibió disímiles reconocimientos y condecoraciones por sus aportes musicales.

El guitarrista y compositor Reynier Mariño es uno de los principales cultivadores del flamenco en Cuba.

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