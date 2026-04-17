Patria: invitación a comunicar gestión de Gobierno con humanismo

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A comunicar la gestión del Gobierno desde la empatía y la identificación con los problemas de la ciudadanía instó hoy Inés María Chapman Waugh, viceprimera ministra de la República, en su recorrido por el V Coloquio Internacional Patria.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, Chapman Waugh ponderó la utilidad de este espacio, que tiene lugar en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado capitalino, para el intercambio de experiencias necesarias para perfeccionar la esfera comunicativa, la cual constituye uno de los pilares para la gestión de Gobierno.

En sus palabras destacó la preminencia que ha ganado el tema en la actualidad, en que la tecnología se ha desarrollado tanto que se hace cada vez más sencillo convertir noticias falsas en “informaciones” creíbles, que priman en algunos medios internacionales para tergiversar las realidades de países sometidos a la agresividad imperial como el caso de Cuba.

En este complejo escenario, subrayó que se impone diseñar una comunicación alternativa más integral que llegue a las comunidades, las acciones que se hacen y como impactan estás en la población que sufre las consecuencias derivadas del bloqueo recrudecido.

Para ello llamó a trabajar unidos entre todos los medios no solo a nivel nacional, sino del mundo y aquellos que amplifican la realidad de la mayor de las Antillas más allá de sus fronteras.

No obstante, enfatizó que estas prioridades no llegarían a ningún lugar si no se trabaja desde el corazón, la sensibilidad y el alma de lo que se quiere transmitir, de las estrategias y alternativas que se pueden hacer desde las propias capacidades del país para llegar al pueblo con estás verdades que los grandes medios intentan ocultar.

Por ejemplo, en Cuba trabajamos con el Programa de Gobierno para la transición energética, hay que ser inteligentes en como transmitimos eso, como a pesar de los problemas Cuba trabaja en función de soluciones y sigue la instalación de fuentes renovables de energía a centros priorizados para mantener la vitalidad de los servicios, añadió.

Con respecto a la instalación de sistemas fotovoltaicos en policlínicos, hospitales, escuelas, unidades de abasto y otros centros que brindan servicios, llamó a los profesionales del entorno mediático nacional a entrevistas a las personas que reciben ese beneficio, hacer historias de vida y otros materiales que reflejen las labores en el terreno y que apelen a sensibilizar a los públicos.

La cuestión está en cómo informar desde los organismos de mejor manera y con mucha sensibilidad a la población cubana, trascender las informaciones generales que a veces no comunican lo que se debería, y ver como nos ponemos en la piel del otro que tiene los mismos problemas y que eso se visibilice a todos los cubanos y llevarlo al resto del mundo, concluyó.

Con la participación de más de 25 países, el Coloquio Internacional Patria se consolida como un espacio que reúne en La Habana a personalidades del medio para cumplir un intenso programa de intercambios sobre el contexto comunicacional, talleres especializados, conferencias y paneles sobre la materia.

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