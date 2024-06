Ráfah, el genocidio contra los palestinos es un ataque contra la humanidad

Compartir en

Ante los ojos del mundo, continúa el genocidio en Gaza e Israel sigue perpetrando masacre tras masacre, con más fuerza en Ráfah en las últimas semanas.

Antes del inicio de la cruenta escalada militar israelí en octubre de 2023, la población de Ráfah era de unos 280 000 habitantes. Pronto, la ola de desplazados por bombardeos y ataques de Israel en el norte de Gaza llevó la cifra hasta 1 400 000, lo que ha hecho que muchos le llamen el “mayor campo de desplazados del mundo”.

Según la ONU, antes del inicio de la ofensiva contra Ráfah, había allí 600 000 niños palestinos refugiados. Familias completas, más de un millón de personas, han tenido que huir otra vez (en la mayoría de los casos por tercera, cuarto o quinta vez), ahora de la ciudad fronteriza. Pero, como han dicho agencias humanitarias en el terreno, hace mucho que en Gaza no hay lugar seguro.

“Rafah es una ciudad de niños. Cientos de miles de ellos están en riesgo. Están enfermos, viven con discapacidades, desnutridos y traumatizados”, afirmó la directora de Recaudación de Fondos de UNICEF, Carla Haddad Mardini, en una publicación en X.

También según la ONU, el 5% de la población de Gaza ha resultado muerta o herida, más del 75% ha sido desplazada y más del 70% de las viviendas han sido destruidas. Gaza ha sido devastada.

Y los campos de refugiados, tanto como escuelas y hospitales y casas de familias, han sido blancos repetidamente de la barbarie sionista.

Días atrás, un ataque aéreo israelí provocó un incendio en un campamento para palestinos desplazados en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Al menos 46 palestinos murieron (más de la mitad niños, mujeres y ancianos) y cientos más fueron tratados por quemaduras graves, fracturas y heridas por metralla. No bastaban los pocos hospitales que quedan funcionales o en pie en la Franja.

Israel no se detuvo ni se detuvo el flujo de armas hacia su ejército. El Gobierno de Estados Unidos no cambió su posición de apoyo al genocidio. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, describió las escenas como “desgarradoras”, pero acto seguido dejó claro que no habría ningún cambio en la política estadounidense hacia Tel Aviv.

En el mundo, desde celebridades y estudiantes universitarios a activistas, jefes de Estado y organizaciones internacionales han condenado la que ya se conoce como “masacre del oeste de Ráfah” y el genocidio que avanza en tierra palestina.

Entre noticias de masacres, impunidad y apoyo de varios Gobiernos al crimen, imágenes de devastación en Ráfah y el resto de Gaza y testimonios de familias, comunidades y vidas destruidas, una campaña se ha hecho viral en las redes sociales bajo el lema Todos los ojos puestos en Ráfah (All Eyes on Rafah).

Gaza y su más reciente herida, Ráfah, le duelen al mundo y lo avergüenzan ante tanto odio, maldad e impunidad.

Los palestinos, en un día a día que es muerte, incertidumbre, pérdida, hambre e impotencia, no están solos.

Con ellos están muchos millones de personas, lo mejor de la especie humana, sin bajar la voz y reclamando que los poderosos del mundo, los que realmente pueden detener el crimen y la vergüenza, dejen de apoyar la ignominia, rindan cuenta los criminales y se abra paso la certeza de que salvar a Gaza es salvar la paz y la humanidad compartida.

