Residente y Amar Murkus cantan por el pueblo Palestino: Entre los bombardeos en Gaza, veo a mi hijo (+ Video)

Residente ha compartido la sesión en vivo de ‘Bajo los escombros’, como una forma de llevar la atención hacia los bombardeos que Israel está perpetrando sobre el pueblo palestino en Gaza. La canción fue hecha en colaboración con la artista palestina Amal Murkus y pertenece al álbum más reciente del rapero, Las letras ya no importan.

Para este lanzamiento, el cantante boricua contó con la contribución de otros artistas de origen palestino, como George Ziadeh y Firas Zreik, para tocar instrumentos como el laúd árabe y el qanun. “El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos, dispara”, rapea Residente, quien aquí porta una kufiya sobre sus hombros.

“Bajo el fuego y por el mar, en medio del asedio y la destrucción, tú eras el hogar y ahora estás en ruinas”, canta Murkus en su verso. “Oh Gaza, pueblo mío, no desesperes, tu voz es fuerte/País mío, no llores, tus lágrimas son preciosas/Oh Gaza, nuestro orgullo, ‘Hija de las olas’”. Hacia el final de su interpretación, se muestran los rostros de niños palestinos emigrantes.

“Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza, veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados”, escribió el músico en redes sociales. “Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez, ‘Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”.

“Gracias a Amal Murkus por lograr salir de Palestina en medio de todo esto para manifestarte con tu voz”, añadió. “Gracias también al grupo de niños emigrantes palestinos por llegar hasta el estudio para manifestar su tristeza con valentía”.

Desde octubre de 2023, los bombardeos desmedidos e indiscriminados de Israel sobre el territorio palestino de Gaza le han quitado la vida a casi 40,000 palestinos y han dejado a más de 80,000 heridos. Las víctimas mortales han sido en su mayoría mujeres y niños.

