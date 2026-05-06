Ataques israelíes en Líbano dejan siete muertos y daños en escuela

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) informó que un ataque israelí contra la vivienda del presidente del consejo municipal de la localidad de Zlaya, en el valle occidental de la Bekaa, dejó inicialmente dos muertos, cifra que posteriormente ascendió a cuatro fallecidos y tres heridos.

La agencia añadió que drones israelíes realizaron cuatro bombardeos contra la localidad de Mayfadoun, en la gobernación de Nabatieh, incluido un ataque en las cercanías de una escuela pública, donde murieron dos personas.

Las acciones coincidieron con bombardeos de artillería sobre varias localidades del sur del país, tras advertencias emitidas por Israel para evacuar 11 pueblos del sur y la localidad de Zlaya.

Medios locales reportaron desplazamientos de población en Kawthariyat al Sayyad, al Ghassaniyah, Ansariyyah y Mazraat al Dawoudiyah.

Asimismo, aviones israelíes bombardearon zonas entre Zawtar al Sharqiyah y Zawtar al Gharbiyah, mientras que las localidades de Arnoun, Yahmar al Shaqif y Qabrikha fueron alcanzadas por fuego de artillería.

La agencia informó además que un dron israelí atacó a miembros de la Autoridad Islámica de Salud, afiliada al movimiento Hezbolá, en la localidad de Deir Kifa, donde resultaron heridos tres paramédicos.

Bombardeos israelíes alcanzaron igualmente las localidades de Rashkananiyeh, Safad al Batikh, Barashit y Qalawiya, causando daños considerables en la escuela Burj Qalawiya.

Según un balance citado por medios de prensa, el ejército israelí lanzó el martes unos 60 ataques contra territorio libanés, con saldo de cinco muertos.

En respuesta, Hezbolá anunció 17 ataques contra objetivos israelíes en el sur de Líbano, dirigidos contra tanques, vehículos blindados y concentraciones militares.

Aunque el alto el fuego entre ambas partes permanece vigente desde el pasado 17 de abril y debía extenderse hasta el 17 de mayo, Israel continúa realizando bombardeos diarios contra territorio libanés.

Durante la actual escalada, las fuerzas israelíes penetraron varios kilómetros dentro del sur de Líbano y mantienen presencia en zonas ocupadas desde conflictos anteriores.