Lula viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump

De acuerdo con la agenda del mandatario difundida por el Palacio de Planalto, Lula partirá con rumbo a Washington DC este miércoles a las 13:00, hora local, desde la Base Aérea de Brasilia.

En declaraciones a la cadena GloboNews, el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, afirmó que uno de los puntos prioritarios del encuentro mañana entre Lula y Trump será evitar posibles sanciones comerciales, en medio de tensiones por pesquisas de Washington contra el gigante sudamericano.

Apuntó que esta es una preocupación, y necesitan dejar muy claro a la sociedad, a la opinión pública e incluso a los estadounidenses, que Brasil y Estados Unidos tienen un comercio con superávit. “De los 10 productos que ellos más exportan hacia nosotros, ocho tienen arancel cero”, precisó.

El presidente Lula ha señalado que no hay temas prohibidos, entonces vamos a conversar sobre grandes tecnológicas, tierras raras, centros de datos, política arancelaria y no arancelaria; hay una agenda importante, añadió Alckmin.

Otro de los asuntos en agenda es la posible clasificación por Estados Unidos de las organizaciones criminales brasileñas Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho como entidades terroristas.

Autoridades brasileñas y diversos sectores de este país temen que esa eventual designación implique riesgos para la soberanía nacional.

En enero pasado, tras una conversación telefónica con su par norteamericano, Lula confirmó que iría a Estados Unidos después de cumplir otros compromisos internacionales.

Inicialmente previsto para marzo, el viaje fue postergado por ajustes de agenda y en medio de diversas tensiones bilaterales, incluidas acciones que sectores brasileños califican como intentos de interferencia de Washington en los asuntos internos del gigante sudamericano.

En paralelo, el mandatario brasileño ha sido un crítico frecuente de la política exterior de Trump, especialmente en relación con conflictos internacionales como la guerra en Irán.

Lula ha cuestionado reiteradamente al jefe de la Casa Blanca, así como la postura de Washington en Medio Oriente y América Latina, mientras defiende el multilateralismo y la búsqueda de soluciones diplomáticas a los conflictos.

El encuentro de este jueves es visto por la prensa brasileña como un nuevo intento de recomposición del vínculo entre las dos mayores economías del continente, en un escenario marcado por acercamientos puntuales y persistentes divergencias estratégicas.