África atenta a brote de hantavirus en crucero MV Hondius

Un comunicado de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) recordó que el 2 de mayo se confirmó el brote de la enfermedad respiratoria grave entre los pasajeros a bordo del buque, con un total de 147 personas, incluyendo la tripulación.

Hasta el 4 de mayo último, fueron identificados siete casos positivos por hantavirus (dos confirmados por laboratorio y cinco casos sospechosos). De estos, se reportaron tres fallecimientos; un paciente permanece en estado crítico bajo atención médica en Sudáfrica, y tres personas presentan síntomas leves.

La declaración precisó que las autoridades de Cabo Verde, los Países Bajos, España, Sudáfrica y el Reino Unido implementaron una respuesta internacional coordinada, que incluye la investigación de casos, el aislamiento y el manejo clínico, la evacuación médica y las pruebas de laboratorio.

La confirmación de laboratorio se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, mientras continúan los análisis adicionales, incluyendo serología, secuenciación y metagenómica.

Los Africa CDC siguen de cerca la situación y mantienen contacto con los países afectados para brindar el apoyo necesario. Por el momento, afirmó la agencia de salud de la Unión Africana, el brote parece estar confinado al crucero, sin evidencia de transmisión dentro de los países del continente.

Aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, el texto recomendó a los Estados miembros fortalecer los servicios de sanidad portuaria, reforzar las medidas de prevención y control de infecciones y garantizar la notificación oportuna de los casos sospechosos.

Para los viajeros, instó a practicar una buena higiene, evitar el contacto con roedores o entornos potencialmente contaminados y buscar atención médica si presentan síntomas como fiebre, fatiga, dolores musculares o dificultad respiratoria después del viaje.

Los hantavirus se transmiten principalmente a los humanos por contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados y no suelen asociarse con la transmisión sostenida de persona a persona.

Sin embargo, la concentración de casos entre viajeros en un entorno cerrado justifica una mayor vigilancia y una investigación más exhaustiva para determinar la fuente y la vía de exposición.