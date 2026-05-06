Apoyan en Chile a Bachelet tras denuncias de boicot a su candidatura

En un comunicado difundido aquí, la organización integrada por exministros y exdiplomáticos rechazó la decisión del presidente José Antonio Kast de retirar el respaldo a la postulación que el gobierno anterior de Gabriel Boric había impulsado junto a Brasil y México.

Pese al creciente apoyo de la sociedad civil a la candidatura, el gobierno mantiene una obstinada determinación, e incluso, el propio Kast y su ministro de Exteriores reiteraron sus erróneos argumentos el mismo día en que Bachelet exponía en la ONU su visión sobre el futuro de la organización, recuerda el texto.

Transgrediendo límites éticos y políticos, se interfirió su exposición en el peor momento posible, cuando hacía su presentación internacional, advirtió el foro.

La organización recuerda que Bachelet fue ministra de Salud y Defensa, dos veces presidenta de la República, primera Directora Ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Pocas figuras en el mundo reúnen esa trayectoria”, sostiene.

El FPPE rechaza la decisión adoptada por el Gobierno el 24 de marzo y las interferencias posteriores, y exige que el Estado de Chile honre los compromisos contraídos con la comunidad internacional, cualquiera sea el signo del gobierno de turno.

Dentro de las personalidades que integran el foro figuran Isabel Allende, Adriana Delpiano, Mariano Fernández, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Patricia Esquenazi, Juan Pablo Letelier, Carolina Tohá, Carmen Hertz y Marta Lagos.

La víspera, parlamentarios de oposición abandonaron en masa la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, tras denunciar un boicot a la candidatura de la exmandataria.

“Han ninguneado (menospreciado) una y otra vez a la expresidenta Bachelet, que es la candidata no solamente de Brasil y México, también de la mayoría de los chilenos para liderar la Secretaría General de la ONU», dijo el diputado Raúl Soto, del Partido por la Democracia.

Mientras, el legislador Nelson Venegas, del Partido Socialista, denunció una presunta «operación interna, donde altos funcionarios de Cancillería están llevando acciones para torpedear» la candidatura de la exmandataria.

A su turno, la diputada Ericka Ñanco, del Frente Amplio, aseguró que el presidente de la comisión, Stephan Schubert, del Partido Republicano (extrema derecha), está tratando de boicotear a Bachelet y por eso decidieron abandonar la instancia y no seguirle el juego.