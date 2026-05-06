miércoles, mayo 6, 2026
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Esteriores de Cuba. / Foto: MINREX
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Esteriores de Cuba. / Foto: MINREX
Nacional Noticias 

No pueden seguir negando la verdad inocultable

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 42 segundos

«Hace unas horas, el Secretario de Estado afirmó que no existe un bloqueo petrolero a Cuba. Ha optado sencillamente por mentir. Contradice al Presidente y a la Vocera de la Casa Blanca».

Así denunció en su cuenta en X el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, refiriéndose a declaraciones emitidas por el alto funcionario estadounidense.

«La realidad es inocultable: el 29 de enero de 2026, su Presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba», argumentó el también miembro del Buró Político.

En referencia a la difícil situación que enfrenta Cuba debido a esa medida, apuntó que «en cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba» a lo que añadió que «se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación».

El canciller cubano destacó también que «la nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía» y afirmó lo que es una verdad a todas luces, pese a los intentos por ocultarla:

«El Secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su Presidente».

Visitas: 2

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *