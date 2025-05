No al fascismo con todas las voces, 80 años después

Compartir en

Cada vez que se acerca la fecha del 9 de mayo, Día de la Victoria, la efeméride que nos recuerda uno de los acontecimientos tristemente célebres de la historia de la humanidad: la expansión por Europa del nazi-fascismo alemán, es preciso tener memoria y traerla a colación. En este día de 1945 se firmaba la capitulación incondicional de la Alemania nazi. Pero cuando muchos creyeron se había pasado página, regresa, ahora con más fuerza, el nacionalismo fascista.

Dos guerras con protagonistas implicados en esta contienda bélica fascista, lo demuestran, el conflicto genocida Israel vs. Palestina, con el saldo de destrucción e incontables muertes, en lo fundamental niños inocentes que nada entienden de guerras, expansión territorial, conflictos étnicos o religiosos; un genocidio que ocurre en pleno siglo XXI, en la ventana global sin que encuentre una contundente respuesta.

¡Cuánto sufrimiento trajeron a la humanidad los seguidores de Hitler con sus campos de concentración, el casi exterminio de la población judía, torturas, hambre, epidemias y destrucción! Incontables resultan las estadísticas.

Cuentan que, en las noches de cacería judía las masas enardecidas de millares de alemanes, cuando todavía no se declaraba la guerra, gritaban una consigna antisemita que todavía hace temblar: ¡Alemania, despierta!; ¡judío, revienta! Y muchos se preguntan cómo pudo pasar.

Otra de las contiendas que nos trae de vuelta el nacionalismo fascista, más allá de los conflictos históricos que separan a dos naciones: Rusia y Ucrania, tiene lugar en Europa, el viejo y civilizado continente, conflagración azuzada por Estados Unidos y la OTAN, esta última organización surgida al calor de la guerra fría, precisamente desatada tras culminar la II Guerra Mundial y que en sus preceptos dice: “contribuir a la solución pacífica de conflictos”, nada que ver con echar leña al fuego, la verdadera función de la alianza atlántica.

El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi viola el pacto de No agresión, y sin previa declaración de guerra invade territorio soviético por la frontera desde el Mar Negro hasta el Báltico. Ya desde el 1939 había comenzado el conflicto armado con la invasión a Polonia.

Pero la inmensa geografía de la URSS, las difíciles condiciones climáticas con grandes heladas sumadas a la resistencia sin límites del pueblo soviético, frenaron como en un puño el avance de las tropas nazis. Y se llevaron las fábricas a la Siberia, las mujeres que no marcharon al frente sembraron y cuidaron a los ancianos y niños, fueron cuatro años que costaron más de 26 millones de muertes, y la Patria arrasada, ¡cómo olvidar!

Podrán afirmar que las tropas aliadas, que desembarcaron por Normandía en 1943, cinco años después de iniciada la II Guerra Mundial, expulsaron al fascismo de Europa, pero ahí están los hechos para no tergiversar la historia ni escamotear las victorias, solo es preciso leer las historias mil veces contadas.

Las cifras con las muertes en números generales, fluctúan, y es difícil encontrar datos precisos, que van desde más de 50 millones de vidas truncadas hasta 70 y más; quedan Lídice y Guernica para contar los hechos, Auschwitz, Birkenau, Dachau, Buschenwald; la resistencia de 900 días de bloqueo al entonces Leningrado, o la de los moscovitas para no entregar su ciudad. Y también cuentan, por si fuera poco, los bombardeados radioactivos de Hiroshima y Nagassaki en 1945, como una cruel venganza por Pearl Harbor, que pagaron los inocentes.

Sin embargo, la terquedad de la humanidad y la escasa condena a actos bélicos donde mueren casi siempre los que no han provocado las guerras, el genocidio con la muerte de niños e inocentes, el lenguaje prepotente de “líderes” que no lo son, han permitido el resurgimiento del fascismo como si fueran insuficientes otros peligros que se ciernen contra la humanidad. No bastaría un trabajo periodístico, ni una voz que se alce; se precisan las redes inundadas de comentarios y todas las voces, para decir NO AL FASCISMO.

