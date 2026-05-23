Obras ganadoras del Premio Calendario en Sábado del Libro en Cuba

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

El tradicional espacio Sábado del Libro, en la capital cubana, estará dedicado hoy a la presentación de las obras galardonadas con el Premio Calendario 2025 que entrega la Asociación Hermanos Saíz, de los jóvenes creadores cubanos.

Tales distinciones reconocen la creación literaria de jóvenes autores cubanos y promueve nuevas voces dentro del panorama editorial nacional, informó el comunicado del Instituto Cubano del Libro (ICL), a cargo de la actividad que tendrá lugar a las 11:00, hora local, en la Calle de Madera, a un costado de la Plaza de Armas, en la Habana Vieja.

Una de las obras presentadas será Los infortunados de estos tiempos, de Daryl Ortega (Ciencia Ficción), volumen de cuentos que explora temas como la existencia de un hombre cuántico, las mutaciones y la convivencia con tecnologías emergentes, mediante una narrativa innovadora y original.

También Cinco días con Agatha, de David Martínez (Narrativa infantojuvenil), novela que aborda los desafíos emocionales, la complejidad humana y las realidades que se construyen entre silencios y secretos.

Otro de los libros que estarán al alcance del público este sábado será Manzano, alas de ángel, de Taimi Diéguez (Teatro), una propuesta dramática inspirada en la figura de Juan Francisco Manzano, que reflexiona sobre la identidad, la libertad y la percepción social.

Reconstrucción del paisaje, de Tomás Escobar (Poesía), es un poemario inspirado en el kintsugi, la técnica japonesa que convierte las fracturas en huellas visibles de reconstrucción y belleza, será otro de los textos presentados.

Según el ICL, en el encuentro se hablará además de Aquel verano en Woodstock, de Erian Peña (Narrativa), una colección de relatos que transita por diversas experiencias humanas y universos personales, marcada por una cuidada construcción narrativa.

Otro Premio Calendario que engalanara la jornada es Mientras Construyendo al hombre: imágenes de la masculinidad hegemónica en la fotografía del Caribe contemporáneo (1960-1980), de Alejandro Malcom Fernández(Ensayo), análisis crítico sobre la representación de la masculinidad y los imaginarios culturales a través de la fotografía caribeña contemporánea.

Visitas: 0