México lamenta falta de acuerdo en cita de no proliferación nuclear

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El Gobierno de México lamentó hoy que la Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), celebrada en Nueva York, Estados Unidos, concluyera sin acuerdos.

Señaló que la incapacidad del TNP para producir consensos, lo cual se prolonga ya por 16 años, no suspende ni atenúa las obligaciones jurídicas vigentes, ni los compromisos acordados por todas sus partes en materia de desarme nuclear, no proliferación y usos pacíficos de la energía nuclear.

En un contexto de creciente riesgo nuclear, este país hizo “un llamado urgente a todos los Estados parte a redoblar esfuerzos para lograr acuerdos en el siguiente ciclo de examen”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

Durante la cita, celebrada desde el 27 de abril hasta este viernes, México “participó constructivamente” y procuró “tender puentes entre diferentes posiciones”.

Acorde con lo difundido, en apego a su tradición pacifista y principios de política exterior, abogó además por el reconocimiento de las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de las armas nucleares.

También destacó el valor de los tratados sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así como las contribuciones de las zonas libres de armas nucleares, en particular la que creó el Tratado de Tlatelolco en América Latina y el Caribe.

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