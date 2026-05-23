Lula ve tierras raras como asunto de soberanía y seguridad nacional

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que las tierras raras y minerales críticos constituyen asuntos de soberanía y seguridad nacional, al defender la industrialización de esos recursos estratégicos dentro del país.

Durante una entrevista con el programa Sem Censura, de TV Brasil, Lula anunció la creación de un consejo nacional subordinado directamente a la Presidencia para tratar el tema de las tierras raras como una política de Estado.

El mandatario subrayó que Brasil no repetirá el modelo aplicado históricamente con el hierro, basado en la simple extracción y exportación de materias primas sin transformación industrial.

“Queremos que el proceso de transformación sea hecho en Brasil. Quien quiera venir a investigar, prospectar y realizar la industrialización aquí, estaremos dispuestos a conversar”, declaró.

Lula defendió además la creación de un fondo soberano similar al establecido con los recursos del Pré-sal, una formación geológica ubicada en la plataforma continental brasileña y reconocida por contener las mayores reservas de hidrocarburos del país.

De acuerdo con el mandatario, eso permitiría que las ganancias derivadas de la explotación mineral beneficien directamente a la población brasileña.

El gobernante sostuvo que esos recursos pertenecen al pueblo y deben convertirse en un motor de desarrollo económico, especialmente para las regiones más pobres y apartadas del país.

Datos del informe Resúmenes de Materias Primas Minerales 2025, elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, indican que Brasil posee el 23 por ciento de las reservas mundiales de tierras raras, lo cual lo ubica en segundo lugar del orbe, solo detrás de China.

El presidente señaló asimismo que apenas se conoce cerca de 30 por ciento del territorio nacional en términos de prospección mineral, por lo que defendió ampliar los estudios geológicos.

Durante la entrevista, Lula también reiteró su defensa del multilateralismo y reclamó una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, al considerar que la geopolítica mundial actual ya no corresponde a la estructura creada en 1945.

Además, criticó el elevado gasto militar global y cuestionó que la comunidad internacional destine menos recursos a combatir el hambre, el analfabetismo y la pobreza energética.

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