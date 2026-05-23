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Leyanis Pérez se prepara para una eventual participación en el salto largo en los Juegos Centroamericanos, evento en el cual obtuvo plata en 2023. / Foto: Ismael Batista Ramírez
Nacional Noticias 

Cierran las acciones en la Copa Cuba de atletismo

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Tras dos jornadas matizadas por el fuerte sol de mayo, la Copa Cuba, celebrada en el capitalino Estadio Panamericano, cerró sus acciones.

Leyanis Pérez, quien participó en el salto largo, quedó en segundo lugar con 6,49 metros, solo superada por Rosmaiby Quesada, quien con 6,70 estampó su nueva marca de la temporada. Entre los hombres, Jorge Hodelín se llevó el cetro con 8,02.

Liadagmis Povea, en el triple femenino, no encontró rivales y ganó con salto de 14,31. En el de altura, Dacsy Brisón y Luis Enrique Zayas dominaron con 1,85 y 2,10 m, respectivamente.

Los velocistas Reynaldo Espinosa (20,76 segundos) y Yunisleidis de la Caridad (23,59) dominaron en la distancia de 200, tal como lo hicieron en el hectómetro.

En las pruebas de fondo, se destacaron los triunfos de Oleisy Ferrer (14:32.9 minutos) en los 5000 m y de Hansel Abreu (1:50.21) en los 800.

En los lanzamientos Dianelis Delís (18,48 m) y Juan Carley Vázquez (20,48) dominaron la bala. Otro con buena cota fue el martillista Ronald Mencía, quien resultó campeón con 77,07.

De esta manera cierra la Copa Cuba, evento que sirvió para lucir a las figuras del atletismo cubano, y también perfeccionar detalles rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe venideros en Santo Domingo.

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Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

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