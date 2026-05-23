Rusia exportará 60 millones de toneladas de grano esta temporada

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Las exportaciones rusas de grano en la actual temporada agrícola, que dura del 1 de julio de 2025 al 30 de junio próximo, alcanzarán los 60 millones de toneladas, anunció hoy la ministra de Agricultura Oksana Lut.

«Prevemos un suministro de 60 millones de toneladas de grano al final de la temporada. Hasta la fecha, hemos suministrado aproximadamente 52 millones de toneladas a los mercados extranjeros», manifestó la alta funcionaria durante el Foro del Grano de Rusia.

En este sentido, la responsable de la cartera agrícola recordó que la cosecha rusa de cereales ascendió a 144,6 millones de toneladas en 2025, el 11 por ciento superior a la del año anterior.

«Una buena cosecha, una cosecha decente, que nos permite garantizar tanto el abastecimiento interno de alimentos como un volumen adecuado de suministros a los mercados extranjeros», subrayó.

De acuerdo con Lut, la cosecha de 2025 permitirá a Rusia mantener su posición de liderazgo mundial en exportaciones de trigo esta temporada.

«Existía la opinión de que, al final de la temporada, alcanzaríamos el tercer mayor volumen de exportación de cereales de la historia, con 61,8 millones de toneladas. Esto es posible, dada la liquidez y la demanda del grano. El factor más importante, por supuesto, es la situación del mercado, que actualmente no es muy favorable para nuestro sector», resumió la titular.

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