Ortega: “Negociar con los yanquis es negociar con la muerte porque son traidores”

“Aquí la paz, la estabilidad, la democracia en nuestros pueblos, en Venezuela, en Cuba; aquí en Nicaragua la paz la defendemos, la construimos, la organizamos los pueblos, no va a salir la paz de una negociación con los criminales”, expresó tras recordar que el héroe de Nicaragua, Augusto C. Sandino (1895-1934) fue asesinado a traición después de expulsar, junto a su Ejército, a las tropas de ocupación norteamericana.

“Asesinaron a miles y miles, eso no se debe olvidar porque esos sinvergüenzas asesinos hoy se nos quieren presentar como mansas palomitas que le han ayudado a la humanidad. Estamos viendo en Venezuela que vienen elecciones y allí están atacando a Venezuela por todos lados, quieren derrotar a Venezuela de cualquier forma, lo han intentado con golpes de Estado, lo han intentado con asesinatos; ahora están hablando de que esas elecciones no son democráticas, ya las descalificaron y que no las van a reconocer y aplican más sanciones de las que han aplicado contra Venezuela, sanciones que son agresiones”, subrayó.

“Donde llega la República Popular China no dispara un solo tiro contra los pueblos, llegan a buscar cómo ayudar, como lo han hecho y lo están haciendo aquí en Nicaragua, aquí no han traído cañones, aquí no han traído barcos de guerra, aquí no han venido a instalar bases militares (…) viven inventando falsos contra los pueblos”, sentenció Ortega.