Cubanos en Nicaragua firman por la patria y respaldan a la Revolución

La rúbrica forma parte de la iniciativa mundial de respaldo a la nación antillana lanzada hace un mes en La Habana bajo el nombre “Firmo por Cuba”, con la cual se exige también la exclusión de la isla de la espuria e ilegal lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Los firmantes en esta esta capital ratificaron que la moral de los líderes de la Revolución, como el General de Ejército Raúl Castro, es inquebrantable.

En declaraciones a Prensa Latina, el miembro de la Comunidad Patriótica de Cubanos Residentes en Nicaragua “Antonio Maceo” Salvador Santana reafirmó su compromiso con la defensa de la Revolución.

Santana expresó su solidaridad ante el recrudecimiento de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, y destacó que la firma constituye una muestra de apoyo al pueblo cubano, ante las políticas de asfixia que aplica Washington a La Habana.

“Estamos firmando por Cuba, porque Cuba lo merece. Nuestra patria no está sola frente a las amenazas del imperialismo yanqui ni ante el recrudecimiento del bloqueo”, expresó.

Añadió que los cubanos en Nicaragua son conscientes de la compleja situación que viven sus compatriotas en la isla, por ello-acotó- reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlo en cada circunstancia”.

Manifestó además su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, reconociendo su trayectoria revolucionaria, su liderazgo histórico y su contribución decisiva a la defensa de la soberanía nacional y la continuidad del proyecto social cubano.

Por su parte, la periodista Marta Moreno, residente también en este país centroamericano, expresó su firme apoyo a la iniciativa “Firmo por Cuba”, al destacar la importancia de defender la soberanía, independencia y los logros de Cuba y su Revolución.

“Estoy firmando por Cuba porque donde quiera que esté un cubano trabajando, seguirá siendo cubano y seguirá defendiendo la Revolución. Tenemos todo el derecho de ser un país libre y soberano”, afirmó.

La víspera, el presidente de la comunidad patriótica de Cubanos Residentes en Nicaragua, Rafael Ruiz, a través de un mensaje en video divulgado en redes sociales, convocó a los connacionales aquí para sumarse al respaldo del encuentro de solidaridad celebrado el pasado 2 de mayo en La Habana.