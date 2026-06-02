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Orgullo cubano en Olimpiada Internacional de Matemáticas en Uzbekistán

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Con la frente en alto y el corazón lleno de Cuba, nuestro equipo nacional viajó este lunes hacia la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Uzbekistán.

Estos jóvenes prodigios no solo llevan la bandera de Cuba en sus mochilas, la llevan tatuada en el alma. Representan el talento, la entrega y el amor profundo por nuestra patria. A pesar de las dificultades, han estudiado con disciplina, han sacrificado horas de sueño y han demostrado que el compromiso con Cuba no es solo una palabra, es una actitud diaria.

Que este equipo sea ejemplo para todos los cubanos: de que con talento, esfuerzo y amor por la patria se pueden alcanzar grandes metas. Ellos nos recuerdan que Cuba merece lo mejor de nosotros, y que cada día debemos seguir luchando, preparándonos y mejorando para seguir poniendo nuestro país en alto.

¡Vamos Cuba!

¡Que brillen en Uzbekistán como brillan siempre los hijos de esta tierra!

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Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Agrupa a periodistas cubanos y de otras nacionalidades en torno al Círculo de Periodistas contra el Terrorismo

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