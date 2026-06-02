Lembranza: el arte de perpetuar las tradiciones

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Si ha persistido e impactado en la ciudad de sévres una hermandad danzaria esa es, con toda seguridad, el Conjunto de Danzas Lembranza, sitial que ocupa junto al Folclórico de Cienfuegos, de la intensa Bárbara Lamí, fundadora de la única compañía profesional de las artes escénicas en la historia de la danza en esta región.

Lembranza (según el diccionario gallego-español significa memoria, recuerdo o rememoración) es un proyecto concebido en abril de 1996 por la metodóloga provincial de danza, bailarina y coreógrafa Nelvi González Lima, cuyo propósito ha sido preservar el componente hispánico de la cultura mestiza sureña y cubana en general. Justo, su aparición debe mucho a la Sociedad Gallega de Cienfuegos, que le patrocinara a través de los años, y la otrora asesoría de la Sociedad Monterroso Antas de Ulla de Ciudad Habana, quienes favorecieron todo el proceso de formación en tanto directora de Nelvi y los causes de la agrupación en una dimensión artística, desde aquellos primeros talleres con niños mayores de cinco años de edad (1997) hasta la creación del grupo musical acompañante (2001), marcado por la fusión musical-danzaria que ha mantenido el conjunto hasta la fecha.

Durante este bregar, Lembranza ha colaborado no solo en la alineación técnica de los pupilos, sino también en el asentamiento de valores, algo consustancial a los entibos éticos y humanistas de todo acto creacional. Su directora está consciente que no se trata únicamente de formar bailarines que defiendan los reservorios del folklore hispano, también que hay que forjar el espíritu, el carácter y la disciplina de los cultores. Ambos propósitos y sus resultados llevaron al proyecto, en temprana fecha, a recibir la Categoría Nacional, otorgada por el Centro Nacional de Casas de Cultura, el primer encomio entre muchos dentro del movimiento de aficionados. Notables resultan la Mención Especial en el Concurso Coreográfico del Ballet Liz Alfonso, consumado en el Gran Teatro de La Habana, sus actuaciones en el Festival Internacional La Huella de España, en el Festival de la Cultura Hispana (Cine Teatro Luisa, Cienfuegos), el Día Internacional de la Danza en la ciudad de sévres, así como la producciones de espectáculos danzarios al estilo de Pálpito (Teatro Tomás Terry, Cienfuegos, 2024) y eventos al modo de Tradiart, una plaza para las convergencias culturales (artísticas e investigativas).

¿Qué distingue y hace trascendente la labor del Conjunto de Danzas Lembranza?

En primer término, el conjunto se muestra abierto a casi todas las tradiciones danzarias y musicales del folklor hispano, incluyendo la fusión con otras expresiones de la cultura cubana, como sus bailes populares, con el propósito de diversificar el registro somático y comunicacional. Por caso, Pálpito incluye zarzuelas, obras del flamenco fusión, la danza moderna y contemporánea, posituras básicas del ballet y la danza afrocubana, composiciones del guitarrista Leo Brouwer y Cándido Fabre, así como disciplinas de otras especialidades, como la literatura y las artes visuales.

Esa diversificación genérica no infiere la renuncia a los elementos distintivos del folklor base (la tradición hispana), como el braseo, los taconeos y las castañuelas, incluso a la presencia de accesorios al modo de las castañuelas, los abanicos (otro elemento distintivo de la agrupación) y las estolas.

Las coreografías de Lembranza, casi en su totalidad consumadas por Nelvi, se construyen desde la proyección colectiva, si bien aparecen solistas o duetos. Sin dudas, a la líder le interesa mucho más la dimensión grupal, la totalidad, no las partes.

Lembranza no se conforta con el espectáculo escénico. Para ensanchar esos impactos, ha ideado un sistema colateral de acciones que tipifican su quehacer. Entre otras, sustentado eventos como el antedicho Tradiart, que estimula el ejercicio investigativo sobre la danza, la promoción de la Cultura Popular Tradicional y los proyectos comunitarios; el Proyecto Socio-Cultural Comunitario Aycayia, inspirado en una leyenda local y aupado por el CIERIC desde 2019, que representara a la región en el Evento Nacional de Proyectos Comunitarios; los Cursos Intensivos de Verano, abierto a todo los públicos interesados en la danza; e iniciativas sanitarias al estilo de Team Vigor, para la prevención de las ITS/VIH-SIDA, que se apoya en la danza como mediadora del sexo seguro y le mereciera a sus jóvenes protagonistas el Premio Provincial Esperanza (2023).

Desde julio de 1997 hasta abril de 2026 Lembranza ha compartido cerca de 45 espectáculos, asistido a 30 eventos y 17 actos nacionales, Asimismo, participado en 15 eventos internacionales y recibido 33 laureles, entre los que destacan: los Premios a las obras Flamenco, Rutinaria Hipocresía y Viviré, otorgados por el Centro Provincial de Casas de Cultura en el Festival de la Cultura Hispana (2011), el 2do Lugar en el Encuentro Nacional de Promotores de Salud con el Proyecto Team Vigor (2018), el Premio a Convergencia en la X Edición del Festival Pro-Darte (2021), el Premio Concurso Nacional de Iniciativas Culturales Comunitarias (2023) y el Premio Nacional de Barrio (2023), entre muchos otros.

Lembranza celebra durante en este 2026 su aniversario 30 de existencia. No solo se trata de un cómputo de vida, En su andar nos ha legado experiencias pedagógicas, ardores, sorpresas, riqueza estética… El proyecto (que es una realidad) ha constatado un estilo y el potencial que posee el arte para hacernos mejores seres humanos y perpetuar las tradiciones que signan nuestra identidad. Exitosa y larga existencia.

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