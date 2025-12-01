Venezuela recibe a casi 3 millones de turistas durante 2025

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

El registro oficial de octubre confirmó que Venezuela volvió a posicionarse como destino turístico, al recibir más de 2 millones 800 mil visitantes extranjeros en lo que va del año 2025.

LEA TAMBIÉN:

Venezuela cuestiona efectividad de operación antidrogas de EE.UU. en el Caribe: ¿Farsa o estrategia de cambio de régimen?

La información fue divulgada por el presidente Nicolás Maduro durante la clausura simultánea del IV Encuentro Internacional del Café de Especialidad Venezolana, desarrollado en Caracas, y la 18ª Feria Internacional de Turismo en Puerto Cabello, estado Carabobo.

Según las cifras, el turismo internacional experimentó un crecimiento del 56 por ciento, alcanzando un total de 2.878.000 turistas hasta el mes de octubre. Este repunte se atribuye a la apertura de 665 nuevas rutas turísticas, algunas impulsadas directamente por el Ejecutivo nacional.

El presidente Maduro destacó que estas rutas incluyen “comunidades populares totalmente reformadas, puestas hermosas, que prestan sus servicios de música, gastronomía, diversión sana y, sobre todo, diversión muy segura”.

Con el propósito de consolidar este avance, el mandatario promovió una rueda de negocios destinada a fomentar el intercambio entre inversionistas nacionales e internacionales. El objetivo es fortalecer la actividad turística y establecer acuerdos de cooperación.

En el marco de la 18 Feria Internacional de Turismo en Puerto Cabello, más de 65 empresas y 130 profesionales del sector presentaron la oferta exportable de bienes y servicios turísticos, mostrando el potencial del país en esta área.

Tanto el encuentro del café como la feria de turismo reunieron a 305 delegados internacionales de 35 países, entre ellos Cuba, Curazao, Belarús, El Salvador, Estados Unidos, Egipto, Angola, Nigeria y Sudán.

Estos eventos reflejan la estrategia del Gobierno venezolano de impulsar el turismo como motor económico, combinando la promoción cultural con la apertura de nuevas oportunidades de inversión.

Visitas: 0