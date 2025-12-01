Conmemoran en Cienfuegos el Día de la Medicina Latinoamericana

Compartir en

Con la aspiración de lograr un servicio más humano, justo y comprometido con el bienestar del pueblo, profesionales de la salud en Cienfuegos celebraron el Día de la Medicina Latinoamericana, que cada 3 de diciembre se observa en recordación del eminente médico e investigador cubano Carlos Juan Finlay.



El encuentro, al que asistió una representación de los trabajadores del sector de todos los municipios, sirvió de homenaje al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, artífice del sistema de Salud Pública cubano.

Presidieron el acto Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC); Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora provincial; la Dra Layrí García Ríos, directora general de Salud Pública; y Aliesky Villavicencio Verdecia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud, entre otros dirigentes de las organizaciones políticas y de masas del territorio.

Como parte de la jornada de celebraciones, el sistema provincial de Salud Pública otorgó reconocimientos a instituciones y territorios destacados en el cumplimiento de sus responsabilidades a lo largo de 2025. Figuran en la lista los municipios de Aguada, Palmira y Cienfuegos, así como el Servicio de Maternidad del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, la Universidad de Ciencias Médicas, entre otros centros.

Profesionales de Enfermería con resultados relevantes en su quehacer también merecieron elogios, al obtener el Premio Victoria Bru Sánchez, mientras otro grupo de galenos recibió el Premio Enrique Barnet por sus logros significativos en la investigación y la docencia en el campo de la Medicina, la Epidemiología y la Salud Pública.

Momento emotivo resultó el de la entrega de un reconocimiento especial a la Dra Isabel Aguilar Lezcano, quien recesa sus servicios al frente del Programa de Atención Materno Infantil en el territorio.

La Dra Layrí García Ríos, directora general de Salud Pública en la provincia, destacó que la fecha del 3 de diciembre no solo celebra una ciencia, sino que honra el corazón que la hace latir.

Aprovechó la ocasión para dirigir un sentido mensaje de agradecimiento a los trabajadores del sector. “Su trabajo no es solo un conjunto de tareas: es llevar el peso de las esperanzas de un paciente; sostener la mano de quien tiene miedo; escuchar con paciencia infinita las dudas y temores de una familia. Vemos en ustedes la humanidad detrás de una bata. Reconocemos el esfuerzo titánico que hay detrás de cada diagnóstico acertado. Ustedes son el rostro de una medicina que cura con los ojos, acompaña con la palabra y sana con la presencia”, expresó.

Por su parte, Armando Carranza Valladares, primer secretario del PCC en la provincia, agradeció la entrega de los profesionales de la salud del territorio, elogió los éxitos de la medicina cubana y subrayó la importancia de elevar la calidad de los procesos de manera eficiente. Subrayó los resultados relevantes de Cienfuegos en indicadores como el de la Medicina Familiar, la asistencia médica, el bajo índice de mortalidad infantil, el Programa del Adulto Mayor, los cumplimientos de los planes de la economía en las ramas de la Medicina natural y tradicional, Farmacia, Rehabilitación, Estadísticas y Servicios Médicos Cubanos, así como el alcance de la actividad científica, entre otros logros.

La celebración concluyó con el renovado compromiso del ejército cienfueguero de batas blancas de escribir nuevas páginas en su noble tarea de batallar por el bienestar y la salud de la población.

