Abrakadabra de gira por La Habana

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 31 segundos

Del 26 al 30 de noviembre, la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, de Cienfuegos, realizó una exitosa gira por la capital cubana, como parte de las actividades por sus dos décadas de fundada.

El periplo artístico estuvo cargado de presentaciones, intercambios y reconocimientos que destacaron el talento y la disciplina del grupo. La aventura comenzó en la Casa Corazón Feliz, junto a la compañía anfitriona Habana Sueños. En un espectáculo íntimo, cargado de alegría, juegos, bailes y buena música, niños y niñas de ambas agrupaciones demostraron el encanto de cantar y bailar en armonía. La reconocida artista Rochy Ameneiro, creadora del proyecto Corazón Feliz destacó la belleza de este encuentro fraterno.

La gira incluyó una visita al Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), donde se reconoció el talento de estos jóvenes creadores cienfuegueros, varios de ellos integrantes de la AHS. Además, el grupo llevó su arte a medios de comunicación nacionales, participando en espacios como la revista “Buenos Días”, el programa “En Tiempo Real” del Canal Caribe, “Haciendo Radio” de Radio Rebelde y “Hola Habana” de Canal Habana. Asimismo, junto al director general de Abrakadabra, Roberto Novo, grabaron el programa Entre Manos, conducido por la trovadora Marta Campos.

Uno de los momentos culturales más significativos tuvo lugar en la Sala Villena de la UNEAC, con la entrega del Premio de Locución Violeta Casals al locutor Marino Luzardo. En ese marco privilegiado, los niños de Abrakadabra ofrecieron un conmovedor repertorio que incluyó canciones de Lázaro García y Silvio Rodríguez, así como fragmentos de obras clásicas del teatro cubano. La emoción culminó cuando el público, de pie, coreó y aplaudió interpretaciones como “Ojalá”. La compañía agradeció a Martha Bonet, Presidenta Nacional de la UNEAC, por la invitación, y a la destacada realizadora Lourdes de los Santos por sus elogiosas palabras.

La despedida de esta aventura habanera no pudo ser más sublime que presentar su más reciente obra en el Memorial José Martí. Fue un colofón colosal, donde el grupo ofreció “Vida”, especialmente aplaudido por un distinguido grupo de cienfuegueros residentes en la capital y personalidades de la cultura cubana, sellando con broche de oro una gira que dejó huella.

Abrakadabra regresó a Cienfuegos cargada de nuevas experiencias, reconocimientos y la certeza de que su arte, dedicado a las más jóvenes generaciones, sigue tocando corazones.

Visitas: 8