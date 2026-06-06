Elecciones generales, una semana histórica en Etiopía

Un total de 54 millones 57 mil 871 ciudadanos se inscribieron para elegir a los representantes para el nuevo parlamento federal y los consejos estatales regionales el 1 de junio pasado.

A las 06:00, hora local, aproximadamente 50 mil 188 centros de votación establecidos en todo el país abrieron sus puertas para dar inicio al proceso, en el cual compitieron 42 partidos políticos con más de 10 mil candidatos.

Las votaciones se extendieron hasta la media noche, una decisión de la Junta Electoral Nacional de Etiopía (NEBE) debido a las largas filas de personas que no habían ejercido su derecho constitucional al voto hasta las 18:00, hora local.

Durante la jornada, la NEBE declaró que el proceso de votación procedió en gran medida en línea con los marcos electorales, citando conducta ordenada, preparación para los centros de votación y una amplia participación en las áreas monitoreadas.

Reconoció que 143 colegios en todo el país no abrieron debido a problemas relacionados con la seguridad, fundamentalmente en partes de las regiones de Oromia (centro) y Amhara (norte). Las interrupciones se reportaron en las localidades de Bilonopa, Mekosachi, Qersa y Kutaber.

La Junta también informó de dificultades de comunicación relacionadas con un “problema de la red”, alegando que no pudo obtener información por teléfono de las circunscripciones de Sedal (Región de Benishangul-Gumuz) y la de Zelmam (Región Suroeste).

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía reveló que, sobre la base de su observación durante los comicios, no presenciaron ningún trato indebido con respecto a las garantías individuales.

Informó que los recintos estaban bien preparados, incluso siendo accesibles a las personas con discapacidad, y que el proceso cumplía plenamente los requisitos electorales.

Mientras, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil declaró que los procedimientos de votación se llevaron a cabo en gran medida de acuerdo con los marcos electorales establecidos, sobre la base de la supervisión nacional de los colegios y los indicadores clave.

Una parte fundamental de las elecciones generales en Etiopía fueron las misiones de observación de la Unión Africana (UA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), las cuales reconocieron al ente electoral etíope por la capacidad administrativa y operativa demostrada.

Las delegaciones dieron a conocer el 3 de junio sus informes preliminares tras desplegar a sus miembros por todo el país para evaluar los procedimientos de apertura de los colegios electorales, la preparación de los funcionarios y las votaciones.

En su presentación, la jefa de la misión de la IGAD y ex vicepresidenta de Uganda, Speciosa Wandira-Kazibwe, elogió las mejoras administrativas y tecnológicas implementadas durante los comicios.

Como aspectos positivos, Wandira-Kazibwe mencionó que la Junta logró poner en funcionamiento casi 52 mil centros de votación en circunstancias difíciles.

Reconoció las innovaciones tecnológicas implementadas que hicieron el proceso más accesible, inclusivo y eficiente, como el mapeo de centros de votación basado en el Sistema de Información Geográfica y un sistema híbrido de registro de electores.

El informe las misiones de observación de la UA y la IGAD destacó los marcos de votación especiales para personas desplazadas internamente y miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional.

Concluyó que este proceso electoral representa un importante avance en el fortalecimiento de la transparencia y la cooperación democrática en la región.

Precisó que, si bien identificaron algunos desafíos políticos y de seguridad durante las elecciones generales, se llevó a cabo con éxito en 501 de las 557 circunscripciones, abarcando 52 mil 44 centros de votación de las administraciones regionales y municipales.

La evaluación reconoció como una innovación clave el sistema de registro de votantes digitales “Merichai” desarrollado localmente, que permitió a millones de ciudadanos registrarse utilizando esas plataformas vinculadas a sistemas de identificación nacional.