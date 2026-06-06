Según el comunicado, las interceptaciones se produjeron en las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Smolensk, Tula, Tver, Moscú, Crimea, así como en la República de Abjasia y sobre los mares de Azov y Negro.

La cartera militar refirió que una de las regiones atacadas contra la que las Fuerza Armadas de Ucrania lanzaron más vehículos aéreos no tripulados fue la de Leningrado, en cuya capital se desarrolla el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con la participación de más de 20 mil personas.

Al respecto el gobernador de la citada región, Aleksandr Drozdenko, comunicó en su canal de mensajería Max que los sistemas de defensa antiaérea derribaron 141 drones sobre la misma.

El 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania, según el presidente Vladímir Putin, para proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa se han convertido desde entonces en una práctica habitual.