Leon XIV: cultura del encuentro y no del enfrentamiento

Poco antes, llegó al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas en el inicio de su visita a España que abarcará Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife hasta del 12 de junio.

Luego, se dirigió al Palacio Real, donde nuevamente fue recibido por los reyes, Felipe VI y Letizia, y sus hijas, Leonor, Princesa de Asturias y heredera del trono, y la Infanta Sofía.

Contrario al vaticinio de que haría una intervención formal, Su Santidad abordó con muy alto vuelo asuntos medulares que preocupan a la sociedad actual en el mundo y reclamó “empatía para saber escuchar” como vehículo para la paz.

Después de saludar a las autoridades y cuerpo diplomático, escuchó la intervención de Felipe VI, en la cual se refirió al «dolor causado por los casos de abuso” y el reconocimiento de la «claridad y firmeza» de León XIV, “esenciales para el proceso sanador y de reparación del daño infligido”.

A su turno, el Sumo Pontífice elaboró una narrativa llena de simbolismos y mensajes para abordar con firmeza asuntos como el egoísmo, las inequidades y las confrontaciones que azotan a la comunidad internacional.

«Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia», reflexionó.

Al profundizar en sus argumentos, animó a quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales a dar «un salto cualitativo, un cambio de rumbo en las inversiones destinadas a la escuela, la universidad y la investigación, a las comunidades locales y a la sociedad civil como semillero de participación y mediación cultural».

En un comentario de alabanza directa al Gobierno de Pedro Sánchez, quien también lo recibió en la terminal aérea y estuvo en el Palacio Real, Robert Francis Prevost agradeció a España «su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad”.

Se refirió en particular a los relatos divisivos y la responsabilidad que tienen las nuevas tecnologías donde a veces «los prejuicios se exacerban, el pensamiento crítico se debilita, los intereses prepotentes siembran pulsiones de muerte».

Haciendo gala de un conocimiento exhaustivo de la historia de España, la máxima autoridad vaticana puso como ejemplo «la presencia del Islam en la península ibérica» y subrayó que en «ese periodo no solo hubo confrontación, sino que se intentó crear un espacio de contacto, conversación y diálogo sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos».

Al respecto, valoró el papel de la Escuela de Traductores de Alfonso X, «donde las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe».

De modo transversal, apuntó que viene a España para alentar una «reconciliación y cooperación más profunda entre las distintas fuerzas» de una nación a la que ha pedido «abandonar las narrativas divisivas y polarizantes» y «huir de esos enfoques identitarios».

«Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación», sentenció.

Minutos antes de tocar suelo de Madrid, el Papa ofreció una declaración de intenciones al reclamar “respeto para cada ser humano”.