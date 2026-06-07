Crónicas desde España: Granada, la firma que cambió el mundo 

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Por: Lian Roque Roque*

Granada, esa ciudad que se alza entre montañas y memorias, guarda un lazo indisoluble con nuestro continente y, en particular, con Cuba. Sus calles, cargadas de siglos, nos recuerdan que aquí se selló con una firma el destino de lo que luego sería llamado “el Nuevo Mundo”.

En la intersección de la Gran Vía y la calle Reyes Católicos se levanta un conjunto escultórico de bronce que perpetúa aquel instante decisivo: la Reina Isabel de Castilla, erguida en posición de poder imperial, extiende su autorización a Cristóbal Colón, quien aparece postrado a sus pies.

La escena descansa sobre mármol solemne, resultado de un concurso convocado para conmemorar los 400 años de aquel “encontronazo de culturas” que transformó los mapas y las conciencias del mundo. La fuente que rodea el monumento, cristalina y fría en invierno, refrescante en verano, añade un aire de eternidad al conjunto. Los visitantes se detienen, contemplan, fotografían; y en ese gesto cotidiano se renueva la memoria de un hecho que cambió la historia.

Pero, ¿por qué Granada? La respuesta no solo está en los libros de Historia, sino también en los carteles de carretera que señalan “Santa Fe”. Fue allí, en abril de 1492, donde la Reina Isabel firmó las Capitulaciones de Santa Fe, el documento que autorizaba a Colón a emprender su viaje.

En esas tierras granadinas se decidió el destino de otras tierras, separadas por el Atlántico, que acabarían llamándose América. Hoy, la estatua de Colón y la Reina en Granada es más que un monumento: es un punto de encuentro de transeúntes y visitantes, un recordatorio de que en ese sitio comenzó una parte esencial de nuestra historia compartida.

*Jefe del Departamento de Filosofía e Historia de la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos. Se encuentra en España en una estancia formativa, a partir de los convenios entre la Universidad de las Ciencias Médicas Raúl Dorticós Torrado y la Universidad de Granada.

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