Celebración en Cienfuegos por el Día del Trabajador Jurídico

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El reconocimiento a los profesionales y delegaciones de base destacados en la etapa, marcará la celebración perlasureña por el Día del Trabajador jurídico, mañana lunes 8 de junio. Coincidiendo con un nuevo aniversario de la defensa de Ignacio Agramonte Loynaz de su tesis como graduado de Derecho, la ocasión servirá para destacar también a los Capítulos con un sobresaliente hacer en las investigaciones.

Previo al acto provincial, los juristas cienfuegueros han desarrollado, en sus respectivas instituciones, diferentes acciones; entre ellas la Jornada científica de la Fiscalía. Por su parte, el Capítulo de Derecho Civil y Familia materializó una sesión abierta para socializar los resultados de varias investigaciones. A la par se ha priorizado la participación de los juristas en eventos nacionales e internacionales.

La firma del Código de ética, el homenaje a los fundadores de la Unión de Juristas y a profesionales fallecidos; así como la intervención en los diferentes medios de Comunicación de la provincia, confirman el accionar de los trabajadores jurídicos de Cienfuegos, quienes este 8 de junio celebran su día.

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