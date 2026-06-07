UNE pronostica afectación de 2020 MW en el horario pico.

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En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2030 MW a las 20:50 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3376 MWh, con 490 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1000 MW, la demanda 2570 MW con 1572 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 6 de la CTE Máximo Gómez, Unidades 1, 2 y 3 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez, Unidad 3 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidades 5 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 315 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 60 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda, una disponibilidad de 1060 MW con una demanda máxima de 3050 MW, para un déficit de 1990 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2020 MW en este horario.

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